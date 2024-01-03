Спустя чуть более года после начала работы 14-го Сейма 40,7% избирателей заявили, что скорее разочарованы, чем удовлетворены своим выбором политической партии, свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра SKDS, который был проведен по инициативе передачи "Что происходит в Латвии?" (Kas notiek Latvijā?). Об этом пишет LSM.lv.

Лишь неполная пятая часть опрошенных, или 16,3%, считают, что партия или объединение партий, за которые был отдан голос на выборах 2022 года, больше удовлетворили, чем разочаровали.

Сравнительно много разочарованных избирателей среди тех жителей, которые на выборах в 14-й Сейм проголосовали за одну из формирующих правительство Эвики Силини ("Новое Единство") политических сил. А именно, 45% респондентов, проголосовавших за партию "Прогрессивные", скорее разочарованы своим выбором, нежели удовлетворены. Лишь 11% электората "Прогрессивных" скорее довольны, а не разочарованы своим выбором.

Еще больше разочарованных избирателей зафиксировано только среди электората партий, которые не преодолели барьер в 5% на выборах в Сейм. В свою очередь, среди избирателей "Нового Единства" и Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) доля разочаровавшихся составляет 41%.

Относительно нынешних оппозиционных партий или их объединений больше всего разочарованных избирателей у "Объединенного списка" — 37%. Лишь 14% проголосовавших за политическую силу скорее довольны, а не разочарованы. Среди избирателей СЗК доля таковых достигает лишь 13%.

Больше всего довольных избирателей насчитывается у оппозиционных партий — "Латвия на первом месте", "Стабильность!" и Национальное объединение.

Опрос проводился в период со 2 по 11 декабря.

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