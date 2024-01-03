Как и Эстония, Латвия должна двигаться к цели предоставления убежища 50% населения, заявил Латвийскому Радио бывший командир Сухопутных сил Латвии, полковник запаса НВС Игорь Раев, ныне являющийся государственным секретарем Министерства внутренних дел (МВД). Об этом сообщает Rus.LSM.lv.

Как отмечает портал, на следующей неделе, 9 января, в закрытой части заседания правительство планирует обсудить и согласовать дальнейший ход действий по вопросу бомбоубежищ.

Игорь Раев подчеркнул, что Финляндия, которую часто приводят в пример, строит убежища с момента с 1945 года, когда закончилась Вторая мировая война.

“Цель Эстонии — построить убежища для 50% населения, это хорошая цель, на которую нам тоже следует обратить внимание”, — сказал госсекретарь Министерства внутренних дел. “Латвия — большая территория, которая во многих местах малонаселена. Одно — создавать убежища, другое — размещать жителей так, чтобы они не были объектом нападения. Но это не отменяет обязанности обеспечить убежища”.

По словам Раева, Рига является хорошим примером и уже многое сделала в этом направлении. “Другие самоуправления отстают”, — добавил он.

Всего в Риге имеется 355 специальных сооружений — бомбоубежищ, построенных как в отдельных зданиях, так и в существующих домах, сообщил руководитель Управления гражданской обороны и оперативной информации Рижского самоуправления Гинт Рейнсонс. Они были построены как до, так и во время советской оккупации. Часть полностью ликвидирована, часть требует дополнительного осмотра.

Существует отдельный список помещений, пригодных для укрытия. Рейнсонс сообщил, что выявлено 38 подземных парковок и 16 туннелей.

На вопрос о том, сколько человек сможет укрыться, Рейнсонс ответил, что, согласно расчетам 2008 года, основанных еще на методологии советских времен, в Риге убежища рассчитаны на 90 тысяч жителей.

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