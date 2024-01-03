С 1 января в каждом самоуправлении должна быть своя муниципальная полиция. Из 43 самоуправлений муниципальной полиции до сих пор не было в семи. В последние дни года некоторые самоуправления спешили объявить конкурсы или принять решения о создании местной полиции. К настоящему времени все самоуправления выполнили закон, хотя во многих случаях — только на бумаге, пишет агентство LETA со ссылкой на LSM.lv.

Муниципальной полиции раньше не было в Вентспилсском, Мадонском, Вараклянском, Аугшдаугавском, Ливанском и Резекненском краях, а также в Резекне.

В Мадоне муниципальная полиция появилась в августе, а с 1 января была создана объединенная полиция с Вараклянским краем. В Резекненском крае административная инспекция, созданная два года назад, только что преобразована в муниципальную полицию.

"На бумаге" с 1 января муниципальная полиция существует также в Аугшдаугавском, Вентспилсском, Ливанском краях и в Резекне, но настоящей работы еще придется подождать, потому что в некоторых краях даже не объявлен конкурс на должность начальника муниципальной полиции.

Начальник Резекненской муниципальной полиции Виталий Подгайский, у которого во вторник был первый рабочий день, рассказал, что у него пока нет подчиненных, и одна из его главных задач — найти людей для работы в полиции.

Местные власти так долго тянули с созданием полиции, потому что надеялись на то, что поправку к закону отложат из-за нехватки финансов или же государство выделит дополнительное финансирование. Однако отсрочку самоуправления не получили, поэтому деньги для муниципальной полиции придется искать в своих бюджетах.

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