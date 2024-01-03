С начала этого года на пункте досмотра пассажиров в аэропорту "Рига" открыта отдельная линия досмотра — семейная линия для пассажиров с детьми до семи лет.

"Мы — дружественное для семей предприятие и знаем, что поездка с детьми требует дополнительных забот и внимания. Мы хотим улучшить этот опыт, поэтому оборудовали семейную линию, которая позволит семьям с маленькими детьми быстрее пройти проверку безопасности и отправиться на рейс", — сказала председатель правления аэропорта "Рига" Лайла Одиня.

Семейная линия расположена между линией быстрого досмотра (Fast track) и линией, предусмотренной для всех остальных пассажиров. Пользоваться ею могут пассажиры с детьми до семи лет, а также обладатели Карты почетной семьи с детьми любого возраста или путешествующие без детей.

В терминале установлены соответствующие указатели.

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