Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) призывает владельцев животных в холодную погоду быть внимательными и ответственными при заботе о своих питомцах, сообщили агентству LETA в PVD.

В PVD подчеркнули, что собаки, живущие только на улице и оставшиеся без должного ухода в холодную погоду, считаются оставленными в беспомощном состоянии и такое действие можно квалифицировать как жестокое обращение с животными.

Владельцев домашних животных призывают учитывать, что собаку разрешено содержать на улице постоянно только в случае, если по генотипу или фенотипу она может жить на улице без вреда здоровью и благополучию. Например, короткошерстные собаки хрупкого телосложения не могут жить на улице.

В службе сообщили, что для должной защиты животных от воздействия холода собачьи будки необходимо утеплять. Вход в будку должен быть закрыт препятствующей ветру и холоду "занавеской", которая позволит сохранить и удержать тепло, а спальное место следует накрыть толстым слоем соломы, сена или толстым одеялом. Также в холодную погоду живущую на улице собаку следует кормить более калорийной едой и увеличить дозу корма. В свою очередь, поскольку вода в собачьей миске быстро замерзает, по возможности нужно давать животному как можно больше теплой воды.

"К сожалению, все вышеупомянутое не обеспечивает сохранение тепла тела, если температура опускается ниже -20 градусов, поэтому в таких погодных условиях нужно хотя бы ночью разрешать животным находиться в помещении", — подчеркнули представители PVD.

В службе добавили, что владельцы сельскохозяйственных животных также должны заботиться о них, обеспечивая их в первую очередь достаточным количеством корма и воды.

Владельцам сельскохозяйственных животных PVD предлагает отложить перевозку животных в холодную погоду или, в ситуациях, когда ее отменить невозможно, предусмотреть в транспортном средстве дополнительную подстилку во время транспортировки, которая защитит животных от холодного ветра и мороза.

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