В прошлом году в Рижском родильном доме родилось 4498 малышей, из них 2343 мальчика и 2155 девочек, сообщила агентству LETA представитель учреждения Байба Аузане.

Эти показатели примерно на 13% ниже, чем в 2022 году, когда в родильном доме приняли 5169 новорожденных — 2693 мальчика и 2476 девочек.

Всего в прошлом году мальчиков родилось на 188 больше, чем девочек. Всего за два месяца — февраль и октябрь — число родившихся девочек превысило количество мальчиков.

Также в 2023 году среди новорожденных 71 пара двойняшек и две тройни. Первую тройню приняли в Рижском родильном доме в конце января, вторую — в начале марта.

Аузане сообщила, что март стал самым продуктивным месяцем в году, ведь тогда на свет появилось 414 малышей. В свою очередь, самым продуктивным днем ​​в году стало 21 марта, когда в родильном доме родились 26 малышей.

Среди новорожденных есть и украинские дети. Всего в прошлом году на свет появилось 87 украинских малышей, а с начала войны — 154.

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