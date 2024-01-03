Эти показатели примерно на 13% ниже, чем в 2022 году, когда в родильном доме приняли 5169 новорожденных — 2693 мальчика и 2476 девочек.
Всего в прошлом году мальчиков родилось на 188 больше, чем девочек. Всего за два месяца — февраль и октябрь — число родившихся девочек превысило количество мальчиков.
Также в 2023 году среди новорожденных 71 пара двойняшек и две тройни. Первую тройню приняли в Рижском родильном доме в конце января, вторую — в начале марта.
Аузане сообщила, что март стал самым продуктивным месяцем в году, ведь тогда на свет появилось 414 малышей. В свою очередь, самым продуктивным днем в году стало 21 марта, когда в родильном доме родились 26 малышей.
Среди новорожденных есть и украинские дети. Всего в прошлом году на свет появилось 87 украинских малышей, а с начала войны — 154.