Заболеваемость гриппом в Латвии на прошлой неделе продолжала постепенно расти, а уровень заболеваемости Covid-19 стабилизировался, свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

С 25 по 31 декабря в Латвии наблюдалось небольшое снижение числа случаев Covid-19. Лабораторно подтвержден 251 случай Covid-19, тогда как неделей ранее их было 276. Всего проведено 955 лабораторных исследований — неделей ранее 850. Госпитализировано 157 пациентов с Covid-19. Неделей ранее число госпитализированных достигло 218, а двумя неделями ранее — 322.

На предыдущей неделе в стационаре лечились 11 пациентов с тяжелым течением заболевания, зарегистрирован 21 летальный исход от Covid-19 в возрастной группе "50 лет и старше".

Данные мониторинга острых инфекций верхних дыхательных путей показывают, что на прошлой неделе средняя интенсивность распространения гриппа в Латвии увеличилась, хотя распространение гриппа пока не превысило уровень эпидемического порога. Лабораторно подтверждено 16 случаев гриппа, во всех образцах был определен грипп типа А.

На прошлой неделе в практику семейных врачей, участвующих в мониторинге, обратились 779 пациентов с симптомами острой инфекции верхних дыхательных путей, из них 44 пациентам на основании типичной клинической картины был поставлен диагноз "грипп". Неделей ранее случаев было 32. Случаи зарегистрированы в Вентспилсе, Юрмале, Екабпилсе, Елгаве, Даугавпилсе и Риге. Наибольшая заболеваемость гриппом зарегистрирована в возрастной группе до четырех лет — то есть, у самых маленьких детей.

SPKC отмечает, что во многих странах Евросоюза и Европейской экономической зоны (ЕС/ЕЭЗ) наблюдается значительный рост числа острых респираторных инфекций в сфере первичной медико-санитарной помощи. В ЕС/ЕЭЗ в целом доля положительных тестов на Covid-19 составила 20%, а доля положительных тестов на грипп — 18%.

Чтобы снизить риск серьезного заболевания, госпитализации и летального исхода, вакцинация против сезонного гриппа и Covid-19 рекомендуется всем. Однако особо вакцинация рекомендуется людям из групп риска, часто болеющих тяжелыми заболеваниями, пожилых. В этом сезоне вакциной от гриппа, оплаченной государством, уже привиты 107 790 жителей, а от Covid-19 — 31 892 жителя.

SPKC напоминает, что по-прежнему рекомендуется вакцинироваться от гриппа до начала эпидемии. Вакцины против гриппа Efluelda предназначены для пожилых людей, Fluenz Tetra — для возрастной группы от двух до 17 лет, а вакцина Influvac Tetra доступна для пациентов групп риска.

Оплачиваемые государством вакцины против гриппа по-прежнему доступны во многих центрах вакцинации и кабинетах семейных врачей. Информацию о том, где можно получить оплачиваемую государством вакцинацию против гриппа, можно найти на сайте SPKC — здесь.

Можно вакцинироваться и против Covid-19. Доступна вакцины производства Pfizer BioNTech — Comirnaty Omicron XBB.1.5, а также вакцина Novavax — Nuvaxovid XBB.1.5. Эти вакцины приспособлены под самые распространенные типы вируса.

SPKC напоминает, что вакцины от гриппа и Covid-19 можно получить за одну прививку. Жители, принадлежащие к определенным группам, могут получить оплачиваемую государством вакцину от гриппа у своего семейного врача, в прививочных пунктах или медицинских учреждениях.

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