Менее четырех месяцев назад в перестроенном здании инфекционного отделения Резекненской больницы с потолка начала капать вода, сообщило в среду, 3 января, Латвийское телевидение.

Строительные работы выполнило SIA Latgalija,, принадлежащее брату и жене Александра Барташевича, отстраненного от должности мэра Резекне. Работы по реконструкции здания обошлись в 3,85 миллиона евро.

В больнице подтвердили, что проблемы есть и объясняются они тем, что здание инфекционного отделения является памятником архитектуры государственного значения, и не было возможности утеплить фасад. По словам представителя Резекненской больницы Лиги Вайчуле-Козловской, вышеупомянутый аспект в процессе строительства создал дополнительный риск образования точек росы.

По словам Вайчуле-Козловской, после осмотра здания кровельщиком на чердаке в некоторых частях местного дома была обнаружена проблема образования росы, однако помещения, в которых размещены пациенты, не затронуты.

Сейчас разрабатывается техническое решение, чтобы возникшая ситуация была устранена в кратчайшие сроки — и по гарантии.

Владельцем больницы является Резекненское самоуправление. Акционер со стороны муниципалитета Георгий Орлов признал, что его не информировали о такой проблеме, поскольку он не вмешивался в решение хозяйственных вопросов и поручил их правлению больницы. Председатель правления больницы не дал никаких комментариев.

Руководитель SIA Latgalija Михаил Барташевич не ответил на вопросы о строительных работах.

По данным Firmas.lv, владельцами SIA Latgalija в равных долях являются Михаил Барташевич и Ольга Барташевича Оборот компании в 2022 году составил 8,26 млн евро, а прибыль — 0,32 млн евро.

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