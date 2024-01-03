Строительные работы выполнило SIA Latgalija,, принадлежащее брату и жене Александра Барташевича, отстраненного от должности мэра Резекне. Работы по реконструкции здания обошлись в 3,85 миллиона евро.
В больнице подтвердили, что проблемы есть и объясняются они тем, что здание инфекционного отделения является памятником архитектуры государственного значения, и не было возможности утеплить фасад. По словам представителя Резекненской больницы Лиги Вайчуле-Козловской, вышеупомянутый аспект в процессе строительства создал дополнительный риск образования точек росы.
По словам Вайчуле-Козловской, после осмотра здания кровельщиком на чердаке в некоторых частях местного дома была обнаружена проблема образования росы, однако помещения, в которых размещены пациенты, не затронуты.
Сейчас разрабатывается техническое решение, чтобы возникшая ситуация была устранена в кратчайшие сроки — и по гарантии.
Владельцем больницы является Резекненское самоуправление. Акционер со стороны муниципалитета Георгий Орлов признал, что его не информировали о такой проблеме, поскольку он не вмешивался в решение хозяйственных вопросов и поручил их правлению больницы. Председатель правления больницы не дал никаких комментариев.
Руководитель SIA Latgalija Михаил Барташевич не ответил на вопросы о строительных работах.
По данным Firmas.lv, владельцами SIA Latgalija в равных долях являются Михаил Барташевич и Ольга Барташевича Оборот компании в 2022 году составил 8,26 млн евро, а прибыль — 0,32 млн евро.