Министерство экономики хочет взять на себя больше ответственности за вопросы занятости, сказал в интервью агентству LЕТА министр экономики Виктор Валайнис.

Говоря о проекте Стратегии развития человеческого капитала, Валайнис отметил, что в настоящее время в Латвии 70 000 человек нуждаются в переквалификации, чтобы приобрести навыки с более высокой добавленной стоимостью, так как их нынешние навыки больше не понадобятся.

"У меня такое ощущение, что каждый день министру экономики приходится заступать на место министра образования, поэтому образование также будет приоритетом. У нас есть много ресурсов — мы инвестировали в программы обучения, в инфраструктуру, поэтому на всех нас также лежит ответственность за то, чтобы эти инвестиции использовались с толком и приносили максимальную пользу", — сказал Валайнис.

В то же время Минэкономики планирует структурные изменения, которые позволят ему играть более значительную роль в управлении человеческим капиталом.

"Следующее заседание Совета по развитию человеческого капитала запланировано на середину января, и мы уже включаем в его повестку дня вопрос о необходимости изменений", — сказал Валайнис в интервью, подчеркнув, что с работодателями ведутся переговоры о том, как сделать систему подготовки рабочей силы более конкурентоспособной.

Валайнис также подчеркнул, что недавние выводы Государственного контроля о дублировании функций и неспособности сосредоточиться на определенных областях не могут остаться без внимания.

Говоря о системе образования взрослых, министр экономики отметил, что важно избежать ситуаций, когда средства, выделенные на переквалификацию, вкладываются в хобби, которым люди хотят заниматься, "потому что им это нравится, а не потому что они хотят получить более глубокие знания в своей работе, чтобы повысить производительность".

Если Государственное агентство занятости и Государственное агентство развития образования перейдут под контроль Минэкономики, министерство сможет взять на себя всю ответственность за это. "Но это не единственный способ влиять на решения, и я считаю, что вместе с бизнес-организациями программы обучения могут быть спланированы наиболее эффективно", — сказал Валайнис в интервью.

В то же время он подчеркнул, что самое главное — это достижение цели, а "находятся ли эти агентства в ведении Минэкономики или в чьем-то другом — совершенно неважно".

Говоря о том, что Латвии следует делать в связи с тенденцией старения рабочей силы, министр отметил, что необходимо повышать производительность труда.

"Учитывая данные о том, что мы отстаем в этом отношении от среднего показателя по ЕС — мы составляем всего 59%, — у нас есть куда инвестировать. Это образование, это производительность труда", — сказал Валайнис.

По словам Валайниса, необходимо также эффективно использовать существующую рабочую силу, поскольку, по оценкам Банка Латвии, внутренний потенциал неиспользованной рабочей силы составляет не менее 73 000 человек. Это долгосрочные безработные, люди предпенсионного возраста и молодые люди, не получившие необходимого образования.

Министр подчеркнул, что необходимо продолжать говорить о реэмиграции, так как из Латвии уехало огромное количество людей, и если хотя бы часть из них вернется, это поможет решить проблему рабочей силы.

В то же время речь идет и о гражданах третьих стран, которые уже приезжают в Латвию: в 2023 году их число составит около 15 000 человек, а в другие годы оно было еще выше. Валайнис подчеркнул, что одна вещь, которая не очень эффективно работает в отношении иммиграции, — это контроль.

"Мы установили очень высокую бюрократическую планку, чтобы вообще можно было привозить работников, и предприниматель борется с огромной бюрократией, чтобы добраться до этого работника. Но как только человек оказывается здесь, перед ним открывается весь мир, он едет куда хочет, и ответственность исчезает", — сказал министр.

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