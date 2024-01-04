С порталом LA.LV связался читатель, который сообщил, что уже с 22 декабря на портале Latvija.lv невозможно подать заявление на получение пособия по болезни. Он добавил скриншот, который подтверждает, что проблемы с порталом действительно есть.

В Государственном агентстве социального страхования (VSAA) подтвердили, что проблема существует: "На Рождество мы решали комплексные проблемы, связанные с тем, что изменения вносятся одновременно в электронные услуги VSAA, в услуги предоставления данных Национальной службы здравоохранения и в решения на портала Latvija.gov.lv. Частично проблема с невозможностью подать заявление на получение больничного В была устранена уже в дни между праздниками, но для некоторых людей услуга пока недоступна, потому что есть одна техническая проблема, которую мы интенсивно решаем и постараемся устранить как можно скорее".

VSAA напоминает, что есть и другие способы запросить пособие, например, отправить подписанное электронной подписью заявление на pasts@vsaa.gov.lv, отправить его по почте, подать лично в любом центре обслуживания клиентов VSAА или едином центре обслуживания клиентов государства и самоуправлений.

Пока проблема с электронным заявлением не решена, VSAA просит в заявлениях, отправленных на адрес pasts@vsaa.gov.lv. указывать личные данные, номер счета и, по возможности, номер больничного листа В или хотя бы период, на который он был выдан.

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