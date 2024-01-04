В четверг, 4 января, отменены два рейса электропоездов на Огрской линии, опаздывают электрички на Тукумской и Лиелвардской линиях, сообщает Pasažieru vilciens.

Поезд Слока (отбытие в 10.48)-Рига (прибытие в 11.38) едет с опозданием примерно в 23 минуты, поезд Слока (в 10.18)-Рига (11.08) — с 45-минутным. Поезд Рига (10.39)-Слока (11.29) опаздывает примерно на полчаса, поезд Слока (9.20)-Рига (10.08) — примерно на 92 минуты.

Опоздали и электрички на линии Лиелвалде-Рига. Поезд Рига (10.18)-Лиелварде (11.16) задержался на 20 минут, Рига (10.18)-Лиелваррде (11.16) — также примерно на 20 минут.

Ранним утром стало известно, что поезд Слока (отбытие в 8.18)-Рига (прибытие в 9.08) встал на станции "Дзинтари" и опоздание должно было составить примерно 90 минут. Поезд Тукумс (отбытие в 8.18)-Рига (прибытие в 9.38) встал в "Дубулты" и опоздал примерно на час. Поезд Риги (отбытие — в 9.39)-Тукумс II (прибытие) курсировал на 20-минутным опозданием.

По техническим причинам отменен поезд Рига (отбытие в 9.18)-Огре (прибытие в 9.57) и Огре (отбытие в 11.17)-Рига (прибытие в 12.00).

Представитель Pasažieru vilciens Сигита Звиедре пояснила агентству LETA, что у нового электропоезда, следовавшего по маршруту Слока-Рига, на станции Дзинтари возникли технические проблемы. Батарея поезда разрядилась, и пантограф невозможно было поднять. К этому поезду присоединилил локомотив, чтобы дотащить его до Риги. Представители Škoda Vagonka обязаны устранить дефект в течение 24 или 72 часов в рамках гарантии.

В свою очередь, поезд Тукумс II-Рига, который не смог обогнать предыдущий поезд, вернулся на станцию ​​Дубулты и следует в Ригу по путям противоположного направления.

Оба поезда на линии Огре были отменены, поскольку эти рейсы нужно было совершать на новом электропоезде, у которого на станции Дзинтари возникли технические проблемы.

Как уже сообщалось, во вторник, 2 января, по техническим причинам несколько поездов в направлении Скулте были отменены или задержаны.

Отмена рейсов и опоздания поездов на Скултской линии связана с повреждениями новых электропоездов, подтвердио АО Pasažieru vilciens. Предприятие признало, что различные недостатки выявлены у пяти из семнадцати полученных новых электропоездов.

Все вскрытые дефекты новых электропоездов устраняются в рамках гарантии. "Латвия не заплатит ни цента за устранение дефектов в новых электропоездах", — заявил министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные").

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