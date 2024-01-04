Цель интенсива — познакомить активных жителей стран Балтии с миром современной журналистики Литвы, Эстонии и Латвии. После совместного трехдневного онлайн-обучения все желающие получат возможность предложить свои материалы для публикации в СМИ.
У нас нет ограничений по опыту и возрасту, главное — ваш интерес к современной журналистике и ее форматам. Самые активные участники получат стипендии, а также возможность пройти практику в СМИ.
Что входит в программу?
- Бесплатные онлайн-семинары 17-19 января в Zoom
- Экскурсия по редакции СМИ в вашей стране (Латвия, Литва, Эстония)
- Менторинг: опытные журналисты помогут довести вашу идею до публикации.
- Все опубликованные материалы будут оплачены.
- А еще у вас останутся контакты в СМИ в странах Балтии.
Кто может принять участие?
Начинающие или будущие журналисты от 18 лет, живущие в странах Балтии.
Какие качества приветствуются?
- Любознательность и готовность выслушать другую точку зрения;
- Смелость делиться идеями, как можно развивать СМИ стран Балтии и готовность это обсуждать;
- Намерение пройти обучение до конца и получить вознаграждение за эту работу.
Подать заявку на участие можно здесь. Срок приема заявок — 11 января 2024 года, 23:59.
Проект организует Балтийский Центр Развития СМИ совместно с редакциями Delfi в Латвии, Литве и Эстонии, RUS TVNET, Radio R и "Нарвской газетой".
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