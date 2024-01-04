С 1 января во всех общественных местах Латвии будут постепенно появляться дефибрилляторы - реанимационные устройства, которые помогают запустить остановившееся сердце и тем самым спасают жизнь. Об этом сообщает программа Латвийского радио 4 "Домская площадь".

Ежегодно в Латвии бригады Службы неотложной медицинской помощи проводят примерно 450 реанимаций. Дефибрилляция необходима каждому третьему пациенту. Около 200-230 подобных случаев происходят в общественных местах. Вот почему так важно, чтобы там находился дефибриллятор - устройство, которое может спасти человеку жизнь еще до приезда скорой помощи, в тех случаях, когда счет идет на минуты.

Такие аппараты уже были в магазинах Ikea, Sky, Rimi, в Рижском аэропорту, но до сих пор это было доброй волей предпринимателей. Теперь размещение этих устройств станет обязательным. Дефибрилляторы вскоре должны появиться во всех школах и вузах, в супермаркетах и концертных залах, на стадионах, вокзалах и прочих общественных местах.

Стоимость такого устройства - около 2 тысяч. Это не те дефибрилляторы, что используют в больницах, а более упрощенная версия, но все равно весьма действенная.

Выглядит дефибриллятор как небольшая коробочка, работает он на автономных батареях. К больному подключают электроды. Устройство считывает данные сердечного ритма и делает собственные выводы, громко говоря команды. Следуя им, можно провести реанимационные мероприятия.

Эффективность такого устройства в очередной раз была доказана совсем недавно, когда простой кассир из RIMI смог его успешно применить и тем самым спас жизнь посетителю магазина.

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