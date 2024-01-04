В конце прошлого года пациентке с раком молочной железы и мутацией BRCA1 (наследственный рак молочной железы) была проведена в Клинической университетской больнице Паула Страдиня (PSKUS) реиннервация соска с использованием аутотрансплантата нерва ноги после двусторонней мастэктомии. Об этом агентству LETA сообщили в больнице.

Как заявили в стационаре, это была первая операция такого рода в странах Балтии.

Операция была сложной и требовала микрохирургических навыков. Этот тип операции мог бы помочь женщинам после операций по сохранению сосков при немедленной реконструкции после мастэктомии, поскольку можно было бы восстановить чувствительность сосков, тем самым значительно улучшив качество жизни.

В настоящее время в мире нет исследований по проведению подобных операций, осуществляющих реиннервацию аутотрансплантатом — чувствительным нервом из ноги.

Методика операции была разработана в рамках докторской диссертации пластического хирурга PSKUS Яниса Лапиньша.

Операция прошла в зале D операционного блока под руководством врача-хирурга Елены Максименко. На приеме присутствовали главные хирурги — Елена Максименко (онкоэтап), Янис Лапиньш (этап реконструкции и аутотрансплантации нервов), Ансис Гилис (этап реконструкции), Дзинтарс Озолс, ординатор Линда Калниня, операционная медсестра Анна Григорьева, анестезиолог Ольга Землянухина, медсестра-анестезиолог Кристине Латишева.

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