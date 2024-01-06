Статус гриба 2024 года получила сине-зеленая хлороцибория (chlorociboria aeruginascens). Гриб был выбран путем голосования латвийского микологического общества, сообщила глава правления организации Диана Мейере.

Сине-зеленый хлороцибориум описывается микологами как маленький, яркий и полезный гриб. В Латвии он встречается весьма часто, но изучен пока достаточно мало. Окрашенная грибом древесина может использоваться в декоративно-прикладном искусстве, сине-зеленый пигмент ксилиндеин, полученный из него, может применяться в современных зеленых технологиях и электронике.

Как отмечает Мейере, сине-зеленая хлороцибория растет на осыпающейся лиственной древесине. Крошечные чашевидные или лопастные грибы имеют диаметр до одного сантиметра, однако они обычно растут группами и их легко увидеть из-за их яркого цвета. Заметить их можно в период с августа по ноябрь, в другие месяцы — реже. Сине-зеленую древесину, окрашенную мицелием, можно найти в природе круглый год.

Гриб не употребляется в пищу, но имеет несколько применений в других областях. Сине-зеленая древесина используется в различных ремеслах, в Италии история использования зеленого дерева восходит к 15 веку. В Латвии его использовал в своем творчестве мастер по дереву Петерис Зерулис. Сине-зеленый хлороциборий также пытаются использовать при окрашивании пряжи и ткани.

В настоящее время ученые изучают возможности использования хлороциборинового зеленого пигмента ксилидина в области оптоэлектроники, пигмент имеет потенциальное применение в качестве перспективного полупроводника органического происхождения.

Латвийское общество микологов призывает сообщать об обнаружении сине-зеленого хлороцибория по адресу mikologu.biedriba@inbox.lv, а также отметить места нахождения этого и других грибов на портале www.dabasdati.lv.

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