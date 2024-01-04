Предприятия по вывозу мусора бесплатно вывезут рождественские елки с территории многоквартирных домов и значительной части частных домов в Риге, сообщает Рижская дума. Самоуправление обращает внимание, что в каждой зоне свои требования и сроки для вывоза елок.

Всем клиентам муниципального домоуправления Rīgas namu pārvaldnieks елки будут вывезены бесплатно, и никаких заявлений подавать не нужно. Следует только правильно положить елку — не в сам контейнер для мусора, а на площадке у контейнеров.

Те жильцы, у кого есть специально выделенное место для приготовления компоста, могут использовать елки для топлива и компоста, а если елка еще зеленая, ее можно сдать в олений питомник, предварительно связавшись с ним.

Земгальское предместье (обслуживает PS Lautus Vide):



Для частных лиц вывоз елок только платный — 50 % от стоимости вывоза несортированных отходов.

Бесплатный вывоз — с объектов юридических лиц (в том числе многоквартирных домов), с которыми действует договор о вывозе отходов.

Период акции: с 3 по 30 января. Вывоз елок будет организован каждые выходные начиная с первой недели января.

Заявку на вывоз елки нужно подавать по четвергам (самое позднее — до 11 часов пятницы) в формате Excel с указанием точного адреса.

В период акции елки вывозятся бесплатно, затем — 50% от платы за вывоз несортированных отходов. Елки принимаются высотой до 2 м.

Зиемельский район и Видземское предместье (обслуживает Eco Baltia Vide):



Заказать вывоз елки можно по телефону 8717 или по электронной почте riga@ecobaltiavide.lv.

Бесплатный вывоз можно заказать до 31 января, затем плата за услугу составит 4.96 евро за штуку (6,00 евро с НДС).

Жители частных домов должны сами заказать вывоз елки, а жителям многоквартирных домов следует обратиться в свое домоуправление. Елки должны быть высотой до 2,5 м либо распиленные.

Дополнительная информация — здесь.



Центральный район, Латгальское предместье и Курземский район (обслуживает SIA

Clean R):



Подать заявку на бесплатный вывоз елки можно до конца января 2024 года.

Получив информацию, Clean R разработает специальный елочный маршрут и заранее сообщит день, когда дерево будет вывезено.

Заказать вывоз елки можно на портале самообслуживания manai.videi.lv, по телефону

67111001 или по электронной почте kc@cleanr.lv.

Жильцы многоквартирных домов могут подать заявление управляющему, а владельцы частных домов — на портале самообслуживания manai.videi.lv.

Начиная с февраля вывоз елок будет платным.

Елку следует сдавать без украшений и без горшка, если она была в горшке. Елки должны быть высотой до 2,5 м либо распиленные.

Жильцы многоквартирных домов должны оставить елки у контейнеров, а хозяева частных домов — за пределами территории, в том месте, куда в день вывоза ставят контейнер.

Дополнительная информация — здесь.

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