Первая неделя года ознаменовалась инцидентами с новыми поездами Škoda Vagonka. 2 января электричка встала на станции "Гарциемс", сегодня, 4 января, отменены рейсы в Огрском направлении, опаздывали поезда в направлении Тукумса и Лиелварде. Сколько это будет продолжаться, и имеют ли право на компенсацию пассажиры, опаздывающие из-за сбоев в движении поездов? На эти вопросы в эфире Spried ar Delfi ответили председатель правления АО Pasažieru vilciens Роджерс Янис Григулис и парламентский секретарь Министерства сообщения Гиртс Дубкевичс.

Отмена и задержка рейсов электричек в четверг, 4 января, произошли по той же самой причине (пантограф потерял соединение с контактной сетью, а аккумулятор не смог обеспечить подъем токоприемника), что и во вторник, 2 января, признал Григулис. Однако в этот раз проблема разрешилась уже быстрее.

Григулис подчеркнул, что, если поезд задержался более чем на 15 минут или рейс был отменен, у пассажира есть право потребовать компенсацию. В том числе, пассажир, взяв такси, может рассчитывать на то, что ему при предоставлении чека будут погашены затраты на такую поездку. По словам представителя АО Pasažieru vilciens, средства будет взысканы с предприятия Škoda Vagonka. Хотя, конечно, правильнее было бы организовать такие компенсационные рейсы общественным транспортом.

Григулис признал, что инциденты с электричками затрагивают сотни пассажиров — не только тех, которые непосредственно находятся в сломавшемся поезде, но и в тех, которые следуют в поезде за ним: сбивается ведь график движения в целом. Ситуацию, при которой люди при минус 16 стоят на перроне, не зная, что им делать дальше, и Григулис, и Дубкевич признали ненормальной.

И если ответственность за поломки целиком несет производитель Škoda Vagonka, то устранение последствий хаоса, который такие сбои вызывают — уже ответственность латвийской стороны. План, как оперативно решать такие проблемы, задействованные стороны обещают предоставить уже в ближайший понедельник, 8 января.

Гирт Дубкевич подчеркнул, что Škoda Vagonka оперативно устраняет все дефекты, предоставляет резервные детали, готова присылать своих специалистов и обучать латвийских на месте, обеспечивать кризисную коммуникацию. Любые сбои по договору — ответственность, в том числе, и финансовая, Škoda Vagonka, поэтому предприятие само заинтересовано, как можно быстрее устранять недостатки.

Пока ничто не свидетельствует и о том, что Škoda Vagonka может сорвать в ближайшие месяцы сроки поставок следующих поездов. Как заверил Гирт Дубкевич, компания сама заинтересована доставить поезда вовремя, иначе вступят в силу штрафные санкции. Всего Латвия получит 32 поезда, сейчас в стране уже 17 составов.

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