Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) подготовило законопроект об объединении Вараклянского и Мадонского края. Вараклянский край находится в "зависшем" состоянии с начала территориальной реформы.

До первого заседания новой думы объединенных краев, избранной на муниципальных выборах 2025 года, самоуправления Варакляны и Мадоны продолжат выполнять свои функции на административных территориях в том виде, в каком они существовали до 30 июня 2024 года.

Вараклянский край оказался "зависшим" в результате территориальной реформы: жители населенного пункта были не согласны с тем решением, которое предлагала реформа. Изначально Министерство охраны среды и регионального развития собиралось включить Вараклянский край в Мадонский край, а большинство Сейма проголосовало за то, чтобы включить его в Резекненский край, потому что Варакляны — часть Латгале. Вараклянцы обратились в Конституционный суд, и суд признал действия Сейма самовольными. В результате большинство депутатов проголосовало за то, чтобы не присоединять Варакляны никуда, и поручило правительству внести в Сейм предложения об административной территории края. Сначала это нужно было сделать до января 2022 года, потом до января 2023 года, но предложения разрабатывались дольше, чем планировалось.

Министерство выполнило требование организовать публичное обсуждение объединения Вараклян с ближайшими краями. В 2021 году опрос вараклянцев, имеющих право голоса, показал, что большинство хотело бы, чтобы край остался самостоятельным, но если необходимо объединяться, то лучше с Мадонским краем. 74% вараклянцев хотели бы сохранить Вараклянский край, а 94% поддерживают продолжение сотрудничества с Мадоной как административным центром.

Оставить Вараклянский край отдельным краем было нельзя, потому что это не соответствует критерием территориальной реформы: самостоятельности, производительности и способности обеспечить функции достаточного качества. Вараклянский край — самый маленький в Латвии с точки зрения количества населения. По данным на 1 января 2023 года там жило всего 3138 человек. Бюджета края не хватает для долгосрочного экономического развития территория. В единственной средней школе в 10-12 классах по данным на 1 декабря 2022 года училось всего 37 человек, и это недостаточное количество учеников.

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