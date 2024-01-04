В аптеках не хватает двух самых дешевых компенсируемых государством медикаментов для регулирования кровяного давления и работы сердца, сообщает Латвийское телевидение.

С конца декабря и начала января конкретные лекарства, 75% цены которых компенсирует государство, недоступны и у оптовых торговцев медикаментами в Латвии. Осталось лишь несколько упаковок в некоторых аптеках.

Упаковка самых дешевых компенсируемых лекарств обходится пациенту чуть более чем в два евро. Производители медикаментов обещают, что один из препаратов будет поставлен 6 февраля, а другой — в марте.

Клиентам доступны и альтернативные лекарства, которые также входят в список компенсируемых медикаментов, но они обходятся в четыре раза дороже. Доступны и другие медикаменты, которые не компенсирует государство.

Начальник Отдела компенсируемых лекарств и медицинских устройств Национальной службы здравоохранения (NVD) Дагния Берзиня считает ситуацию нормальной. Она отметила, что особого дефицита нет и доступность лекарств всегда динамична. "В любой момент может быть доступен один медикамент, а другой может отсутствовать", — заявила Берзиня.

Берзиня добавила, что производители лекарств пообещали до понедельника, 8 января, связаться с другими странами и выяснить, возможно ли импортировать медикаменты из них.

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