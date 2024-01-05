За несколько часов значительно улучшились условия движения на главных и региональных дорогах в окрестностях Резекне, но в центральной и северной частях Видземе дорожные условия по-прежнему очень сложные, сообщает Latvijas valsts cestļi (LVC).

Ранним утром дороги вокруг Резекне в радиусе около 50 км занесены снегом, в настоящее время их расчищают.

Дорожные условия остаются сложными на участке от Резекне до Лудзы и на большей части территории Видземе.

LVC призывает планировать дополнительное время для поездок и помнить о наличии снега, заносов и льда на дорогах.

По данным LVC, главные дороги чисты и легко проходимы только в части Курземе — возле Лиепаи, Айзпуте и Кулдиги.

Утром на дорогах работают 77 единиц зимней техники VAS Latvijas autoceļu uzturētājs.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram