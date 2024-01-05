Ранним утром дороги вокруг Резекне в радиусе около 50 км занесены снегом, в настоящее время их расчищают.
Дорожные условия остаются сложными на участке от Резекне до Лудзы и на большей части территории Видземе.
LVC призывает планировать дополнительное время для поездок и помнить о наличии снега, заносов и льда на дорогах.
По данным LVC, главные дороги чисты и легко проходимы только в части Курземе — возле Лиепаи, Айзпуте и Кулдиги.
Утром на дорогах работают 77 единиц зимней техники VAS Latvijas autoceļu uzturētājs.
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