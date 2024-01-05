Лед в Плявиньском водохранилище интенсивно утолщается, и гидрологи прогнозируют, что ледовый затор увеличится в длину и может вызвать затопление больших территорий.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, уровень воды в Даугаве от Беларуси до Екабпилса снижается. С начала года уровень воды в Краславском крае упал примерно на метр, в Аугшдаугавском крае — на 50-60 сантиметров, а у Екабпилса — на 35 сантиметров.

Из-за шуги и уплотнения льда уровень воды у Зелькского моста между Екабпилсом и Плявиняс за два дня поднялся на четыре метра, но вчера вечером опустился на два с половиной метра, а в Плявиняс за ночь уровень воды поднялся более чем на метр. В пятницу утром уровень воды в Плявиняс упал на полметра.

Гидрологи отмечают, что в Даугаве продолжает интенсивно формироваться шуга. Уровень воды может подняться, и возможно затопление обширных территорий, поэтому вдоль Даугавы в Айзкраукльском, Екабпилсском и Ливанском краях объявлено оранжевое предупреждение.

Уровень воды в большинстве латвийских рек продолжает снижаться, однако ледяные заторы местами вызывают резкие колебания уровня воды. По прогнозам гидрологов, уплотнение льда ожидается также на реках Гауя и Огре. В восточной и центральной частях страны действует желтое предупреждение о высоком уровне воды в реках.

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