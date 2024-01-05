Утром в пятницу, 5 января, опаздывают поезда, осуществляющие рейсы на Айзкрауклской и Тукумской линиях, свидетельствует информация АО Pasažieru vilciens.

Предприятие информирует, что поезд Тукумс-2 (отправление в 8.18)-Рига (прибытие 9.38) из-за сбитого на путях лесного животного стоит на участке Смарде-Кемери. Опоздание составит примерно 33 минуты.

Поезд Рига (7.39)-Тукумс (9.02) стоит на станции "Кемери" из-за того, что остановился впереди идущий состав. Опоздание может составить 40 минут.

Из-за связанности рейсов поезд Рига (9.48)-Айзкраукле (11.09) будет курсировать с опозданием примерно в 20 минут.

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