Некий рижанин прислал в программу 360TV Ziņneši снятое им видео о том, как в столице зимой заделывают ямы в асфальте. Его интересует, можно ли вообще выполнять подобные работы в зимних условиях и не является ли такой ремонт пустой тратой денег.

На вопросы журналистов ответил и.о. директора департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Янис Вайводс. "Здесь мы видим, что на стройплощадке идут работы, похоже, укладывают временное покрытие. Соответственно, при наступлении благоприятных погодных условий подрядчик обязан снять это покрытие и уложить постоянное. Учитывая, что это не муниципальный объект, департамент уделит больше внимания этим местам при принятии объекта в эксплуатацию", — сказал он.

Согласно нормативным актам, опасными для дорожного движения считаются выбоины в асфальтовом покрытии площадью более 0,1 м² и глубиной более 5 см. На дорогах класса А ямы должны заделываться в течение 24 часов, на дорогах класса В — в течение пяти дней, на дорогах класса С — в течение недели и на дорогах класса D — в течение двух недель. В думе подчеркивают, что ямы можно заделывать в любых погодных условиях, главное — использовать соответствующую технологию.

В зимний период это две технологии — холодного асфальта и горячего асфальта. "Сейчас асфальтовые заводы производят горячий асфальт, соответственно им и можно заделывать, но это временное решение. При благоприятных погодных условиях, если ямы снова увеличатся, их фрезеруют и уложат постоянное покрытие", — рассказали в думе.

Этой зимой в Риге уже залатали ямы на площади 6,5 тыс. кв. м, а за весь год — 17 тыс. кв. м. Аналогичные цифры были и в прошлом году. И это не первая зима, когда в столице латают ямы на дорогах.

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