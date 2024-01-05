С понедельника, 8 января, начинается запись на бесплатные курсы латышского языка, организованные Рижским самоуправлением. До ноября на этих курсах планируется обучить не менее 760 человек.

Учиться на курсах могут задекларированные жители Риги, а также граждане Украины, которые проживают в Риге. Курсы проводятся для взрослых, за исключением студентов и безработных. Латышский язык будет изучаться на уровнях А и В.

Информацию о том, как записаться на курсы, включая контактные телефоны и адреса учебных заведений, можно найти на сайте apkaimes.lv в разделе Integrācija, подраздел Latviešu valodas kursi. Место обучения можно выбрать по приложенному списку. Желающим следует связаться с выбранным учебным заведением по электронной почте или по телефону.

С 2011 года самоуправление проводит конкурсы проектов, в рамках которых выделяется финансирование учебным заведениям для обучения латышскому языку взрослых жителей Риги.

За 12 лет курсы окончили почти 15 000 рижан. В этом году на конкурсе было поддержано 7 проектов общей стоимостью 130 200 евро.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram