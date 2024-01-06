На сайте Латвийской Православной церкви опубликовано традиционное рождественское послание ее главы, митрополита Александра. Он призвал верующих молиться о мире.

Рождественское послание Высокопреосвященнейшего Александра, Митрополита Рижского и всея Латвии. Преосвященным Архипастырям, боголюбивым пастырям, благоговейным диаконам, всечестному иночеству и всем верным чадам Латвийской Православной Церкви.

"Таинство странное вижу и преславное: небо вертеп,Престол Херувимский Деву, ясли вместилище, в нихже возлеже Невместимый Христос Бог, Егоже воспевающе величаем" (ирмос 9-й песни канона праздника).

Преосвященные собратья Архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, возлюбленные братия и сестры — верные чада Святой Латвийской Право­славной Церкви!

Со смиренным чувством неизреченной светлой радости и благодарности Господу Богу поздравляю каждого из вас с великим праздником Рождества по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

В ночь Рождества Христова вифлеемские "пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь". Они поспешили к пещере "и пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях" (Лк. 2: 15). Великий светильник Православной Церкви — святитель Григорий Богослов в поучении на праздник выражает суть происшедшего в Рождественскую ночь: "Бес­те­лесный становится телесным, Слово отвердевает, Невидимый становится видимым, Непос­тижимый становится постижимым, Безлетный начинается, Сын Божий становится Сыном Человеческим, чтобы спасти людей". В наш обезумевший, грешный и суетный мир приходит Сам Господь: "И Слово плоть бысть, и вселися в ны" (Ин. 1, 14). Приходит "нашего ради спасения", чтобы спасти Свое любимое творение. Ангелы Божии воспели великую тайну общения Бога с человеком: "Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!". На богослужении в канун праздника мы слышим таинственное песнопение — "С на́ми Бог, разуме́йте язы́цы, и покаря́йтеся: Я́ко с на́ми Бог". Пришествие в мир Бога, рождение от Пресвятой Пречистой Девы Богородицы Бого­младенца Христа Спасителя было открыто богопросвещенному пророку Исайе за семь веков до исполнения пророчества — святой пророк видел в далеком будущем сияющую Вифлеемскую звезду.

И сегодня, как и в ту далекую вифлеемскую ночь, Господь желает родиться в сердце каждого, кто обратится к Нему: "Вот, стою у дверей и стучу: если кто услышит голос Мой, войду к нему, и буду вечерять с ним" (Откр. 3: 20). Услышать голос Сладчайшего Иисуса, нашего Спасителя, можно всегда и особенно в эти святые и спасительные дни, обратив взор в глубины своего сердца, ибо сказано: "Царство Божие внутрь вас есть". Сам Господь предлагает Себя нам. И от нас зависит принять Богомладенца Христа Спасителя или отвергнуть Его. И тогда мы будем либо оправданы, либо осуждены навечно. Принять пришедшего в мир Господа — значит освободиться от всякой неприязни, ненависти недоброжелательности, тщеславия, зависти, гордыни и самолюбия; возлюбить Господа Бога всем своим сердцем и существом, иметь смиренное покаяние и отложить дела тьмы — раздор и разделение, никому не мстить, а любить каждого человека. По грехам нам попускаются тяжелые испытания, но "Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив" (Пс. 102: 8). В горячей молитве к Нему и уповании на Господа и Его Пречистую Матерь, Пресвятую Богородицу и молитвы всех святых получим утешение и помощь. Особо обратимся с сердечной молитвой к Пресвятой Пречистой Богородице пред чудотворным образом Ея "Умяг­чение злых сердец".

Нет ничего желаннее для врага нашего спасения как оторвать человека от Бога, уподобить его Ироду-убийце, восхотевшему погубить чудного Младенца-Христа. Отвратить от Церкви Христовой, от спасительных Таинств исповеди и святого Причастия. Святитель Иоанн Златоуст считает всякое отделение от Церкви лишением благодати Святого Духа: "если мы хотим получить Духа от Главы, будем в союзе друг с другом, связаны между собой любовью". По суждению святого Киприана Карфо­ген­ского, быть христианином — значит, принадлежать к видимой Церкви и подчиняться поставленным от Бога епископам.

Возлюбленные братия и сестры, будем любить святую Церковь — чистую Невесту Христову, ибо только в Церкви мы обретаем надежду на спасение и освящение нашей жизни.

Ныне на верующих людях лежит великая ответственность молитвы о "мире всего мiра". Когда проливается человеческая кровь, верующий человек должен сугубо вознести молитву о сохранении мира и любви, о прекращении брато­убийственной войны в Украине. Это и будет великим делом мира.

В эти светлые и радостные дни прославим Рождьшагося в Вифлееме Богомладенца Христа Спасителя, Его Пречистую Матерь Пресвятую Богородицу. Пусть незыблемым миром, светлой радостью и благодарностью Богу наполнятся наши сердца.

Всю врученную мне Господом вселатвийскую паству сердечно и всерадостно поздравляю с Новолетием и великим мироспасительным праздником Рождества Христова.

Благодать Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, Рождьшегося в Вифлееме, молитвы Пречистой Его Матери Пресвятой Богородицы, святого священномученика Иоанна, Архи­е­пис­копа Рижского и всех святых, и мое Архи­пас­тырское благословение да будут со всеми вами. Аминь.

Божией Милостью

АЛЕКСАНДР

Митрополит Рижский и всея Латвии

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