Сейчас в Риге общественные мусорные контейнеры маленькие, очень разные по виду, а есть места, где их и вовсе нет. В настоящее время на нескольких улицах города, в том числе на улице Таллинас, в тестовом режиме установлены новые, аккуратные и вместительные урны для мусора, сообщает TV3 Ziņas.

Как рассказала городской дизайнер Эвелина Озола, эти урны очень прочные, нержавеющие и во всех отношениях подходят для города, а недостаток у них только один — каждая стоит более 1300 евро.

"У нас есть выбор — мы можем заплатить больше, и контейнер прослужит дольше. Если мы выберем экономию, урны придется чаще менять, и в итоге общая сумма будет примерно такой же", — говорит главный дизайнер города Риги. Лично ей хотелось бы видеть в городе более дорогие и качественные мусорники.

В настоящее время за сбор и вывоз общих отходов платят собственники зданий, поэтому во многих местах мусорных урн вообще нет или они очень маленькие.

Общественные мусорники нового типа намного больше, поэтому их будут размещать реже — на расстоянии от ста до двухсот метров друг от друга. В местах с большим потоком людей расстояния между урнами будут меньше.

Установка и обслуживание уличных мусорных урн — новая задача для самоуправления. Подсчитано, что первоначально в историческом центре Риги нужно установить примерно 655 урн разного размера, которые нужно будет опустошать дважды в день.

"Мы должны рассчитывать минимум на 1,7 миллиона евро в год. Сюда не входит замена мусорных урн, если они сломаются", — рассказала в программе "900 секунд" депутат Рижской думы Алия Турлая.

Ожидается, что установка новых урн для мусора единого образца по всему историческому центру Риги начнется летом. В течение нескольких лет их планируется установить и за пределами центра города, чтобы все мусорные урны в Риге были единого дизайна.

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