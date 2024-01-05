Главы самоуправлений Мадонского и Вараклянского краев готовы к объединению, и края уже выполняют некоторые функции совместно. Об этом сообщает агентство LETA.

Комментируя законопроект об объединении Вараклянского и Мадонского самоуправлений, председатель думы Вараклянского края Марис Юстс сказал, что если закон об административных территориях и населенных пунктах не был выполнен полностью, то данный законопроект - это законный способ завершить административно-территориальную реформу (АТР).

Юстс прогнозирует, что жители Варакляны поймут и примут объединение двух самоуправлений, хотя им и так хорошо живется в своем самоуправлении. Юстс также напомнил, что осенью 2021 года подавляющее большинство жителей в ходе опроса высказались за объединение с Мадонским краем.

Председатель думы признал, что есть функции, которые лучше выполнять на более широкой территории, например, муниципальная полиция, сиротский суд, строительное управление, система гражданской обороны, так как человеческие ресурсы в этих сферах очень ограничены. Юстс отмечает, что Варакляны и Мадона уже создали совместную муниципальную полицию и приступили к работе в этом месяце.

"Чисто экономически крупные муниципалитеты работают тяжеловеснее и не так близки к населению, поэтому они вводят советы жителей, чтобы укрепить связь с населением. Для нас это меньшая проблема, и я думаю, что с экономической точки зрения мы можем работать даже эффективнее, чем крупные муниципалитеты", - говорит Юстс.

В Варакляны советы жителей не создаются, потому что в настоящее время на 3 000 жителей приходится 15 депутатов, которые доступны для людей.

Председатель Мадонского самоуправления Агрис Лунгевич также считает, что объединение Мадоны и Варакляная логично и два самоуправления уже хорошо сотрудничают, например, в конце прошлого года была создана совместная муниципальная полиция. Руководители уже обсудили создание совместного сиротского суда и строительного управления. "Мы также уже сотрудничаем в области образования, спорта и культуры", - добавил мэр.

Он напомнил, что в 2021 году жители Варакляны выразили желание объединиться с Мадоной, но тогда их мнение жителей не было учтено депутатами Сейма.

Лунгевич призывает провести более широкую оценку эффективности административно-территориальной реформы. "Сейчас нелегкие времена для самоуправлений. Необходимо провести оценку, чтобы понять, являются ли крупные самоуправления более эффективными, чем мелкие", - говорит мэр Мадоны.

По его мнению, ошибочно думать, что слияние нескольких самоуправлений внезапно улучшит жизнь. Было бы лучше, если бы на это было выделено финансирование, как это было при проведении АТР в 2009 году. Тогда была поддержка из государственного бюджета, по программам ЕС, и выгоды были очевидны.

Как сообщалось, Министерство охраны окружающей среды и регионального развития подготовило законопроект об объединении Вараклянайского и Мадонского самоуправлений.

Законопроект подан на утверждение, и этот процесс продлится до 18 января.

Ранее Конституционный суд постановил, что присоединение Вараклянского самоуправления к Резекненскому было неконституционным, и Вараклянский край пока продолжает функционировать как самостоятельная территориальная единица, хотя не соответствует критериям края по размерам и наличию центров развития.

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