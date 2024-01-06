Аккумуляторы новых электробусов Rīgas Satiksme в холодную погоду разряжаются быстрее, поэтому они ездят по относительно коротким маршрутам. В них в любом случае используется дизельное топливо, потому что им обогревают салон. Если бы обогрев осуществлялся только с помощью электрической батареи, ее мощность уменьшилась бы на треть, а значит, уменьшился бы и пробег. Электробусы не смогли бы проехать по маршруту 3-го автобуса без дополнительной зарядки. В свою очередь, зарядка занимает четыре часа, сообщает передача Ziņneši на телеканале 360TV.

На морозе аккумуляторы электробусов быстро разряжаются. Такой вывод сделали в Норвегии, когда при -11 градусах в Осло, аккумуляторы так плохо работали, что невозможно было проехать весь необходимый маршрут. Пришлось отменить до 90 рейсов. А что происходит в Риге? Rīgas Satiksme за 19 миллионов евро купило 35 электробусов, а на улице холодно.

Телеканал 360TV провел проверку вместе с водителем нового электробуса Анитой и сразу столкнулся с проблемой — транспортное средство просто прекратило движение. Анита связалась с депо Rīgas Satiksme. Диспетчер посоветовал ей вернуться в депо. По словам сотрудников депо Rīgas Satiksme, из-за сильного мороза еще ни один из электробусов не прекращал движение во время поездки.

"На морозе батарея, конечно, разряжается быстрее, но я бы не сказал, что в -11 не едет. Это мы уже проверили. Едет в -17 и делает свою работу. Этот автобус будет двигаться вперед, вопрос только в том, как далеко. Это зависит от батареи", — поделился своим опытом с журналистами водитель Андрис.

В технической спецификации закупки было указано требование — иметь возможность проехать 200 километров даже в -30 градусов.

"Конечно, как и любой аккумулятор, батарея теряет свою мощность на морозе. Именно это мы и пытаемся понять, при какой минусовой температуре эта мощность теряется больше всего и, соответственно, сколько километров можно проехать на этом автобусе по маршруту, а затем определить, когда ему нужна зарядка", — пояснил член правления Rīgas Satiksme Андрис Лубанс.

На данный момент электробусы ездят только по сравнительно коротким маршрутам.

"Самый длинный автобусный маршрут в городе — маршрут 3-го автобуса. Можно ли эти электробусы пустить и по 3-му маршруту, и водитель сможет завершить свой рабочий день без подзарядки? Весь рабочий день точно нет, но по таким маршрутам можно было бы выполнять один или два рейса из одного конца в другой, но тогда бы пришлось возвращаться в парк на подзарядку. Это не было бы рациональным, потому что тогда возник бы большой технический пробег", — отметил Лубанс.

Если новые электробусы плохо переносят мороз, почему нельзя использовать автобусы, которые ездят на дизельном топливе? Мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") заявил, что это может повлечь за собой санкции Европейской комиссии (ЕК).

"Если бы мы это сделали, нас бы, скорее всего, наказали. Вероятно, были бы какие-то санкции со стороны Еврокомиссии. Не знаю, какие именно, но, скорее всего, денежные санкции. К сожалению, у нас нет выбора, нам нужно идти этот путь", — отметил Кирсис.

Новые электробусы хоть и экологичнее привычных нам автобусов, но и они не до конца "зеленые". Для обогрева салона используется дизельное топливо. Если использовать аккумулятор для этих целей, его заряд сократится на 30%. Четырехчасовая подзарядка доступна только в одном месте — в депо.

Впереди дополнительные расходы — покупка и установка оборудования для быстрой зарядки в различных конечных остановках. Однако за то короткое время, что у Rīgas Satiksme есть электробусы, был сделан вывод, что затраты на них гораздо ниже, чем закупка дизельного топлива. Кроме того, поскольку Rīgas Satiksme отведена роль в гражданской обороне — использовании автобусов для эвакуации — необходимо сохранить существенное количество автобусов, которые работают на дизельном топливе. Они более надежны в спасении людей.

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