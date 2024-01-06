В пункте контроля безопасности пассажиров аэропорта "Рига" создана отдельная линия для семей, путешествующих с детьми в возрасте до семи лет, а также обладателей карты Goda ģimene, сообщили агентству LETA в аэропорту.

В аэропорту рассказали, что линия для семей с детьми расположена между уже действующей линией быстрого контроля безопасности и предназначенной для остальных пассажиров линией.

Председатель правления Рижского международного аэропорта Лайла Одиня пояснила, что семейная линия позволит семьям с маленькими детьми быстрее пройти проверку безопасности и отправиться в полет.

В аэропорту также сообщили, что в терминале установлены световые знаки и другие указатели, показывающие дорогу к каждой из линий контроля безопасности.

Уже сообщалось, что в аэропорту "Рига" за 11 месяцев 2023 года было обслужено в общей сложности 6,141 млн пассажиров, что на 24,8% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

В 2022 году в аэропорту Рижском аэропорту было обслужено в общей сложности 5,381 млн пассажиров, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее, когда было обслужено 2,353 млн пассажиров, но на 31% меньше, чем в 2019 году, когда в аэропорту было обслужено 7,798 млн пассажиров.

За девять месяцев 2023 года аэропорт "Рига" работал с оборотом 54,512 млн евро, что на 30,8% больше, чем за аналогичный период годом ранее, при этом прибыль предприятия выросла на 72% — до 5,268 млн евро.

Международный аэропорт "Рига" является крупнейшим узлом авиасообщения в странах Балтии.

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