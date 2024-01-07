Центр защиты прав потребителей (PTAC) за два года признал 33 домовых счетчика потребления воды не соответствующими метрологическим требованиям, сообщил агентству LETA заведующий отделом опасного оборудования и метрологического мониторинга Департамента мониторинга продукции и услуг PTAC Нилс Спрогис.

Он пояснил, что в 2021 году PTAC начал мониторинг использования счетчиков потребления воды в подъездах жилых домов в городах Латвии, чтобы составить объективную картину общего состояния счетчиков в водном секторе.

Всего в период с 2021 по июль 2023 года PTAC провел проверки в 23 городах, проверив 201 счетчик, расположенный в подъездах жилых домов. Из них 58 метров были сняты для внеочередной проверки.

По словам Спрогиса, в результате внеочередной поверки 20 счетчиков были признаны непригодными к эксплуатации, а 11 счетчиков не соответствовали периодичности повторной поверки.

В Центре защиты прав потребителей отмечают, что в 89% случаев перед счетчиками в жилых домах были установлены механические фильтры, поэтому поставщики услуг стараются улучшить качество воды и обеспечить более точный учет водопотребления. Результаты проверки подтверждают, что использование механического фильтра обеспечивает более точный учет, так как погрешность измерения не превышала более 15% даже для несоответствующих счетчиков.

Также отмечается, что после снятия общедомовых счетчиков в них не было обнаружено значительного загрязнения различными примесями, как это ранее обнаружила PTAC в случаях, когда на счетчиках отсутствовали механические фильтры.

При этом PTAC обращает внимание на то, что в Центр неоднократно поступали жалобы от жильцов на неправомерную замену счетчиков в квартирах, когда при установке заменялся только счетный механизм или циферблат.

PTAC призывает жителей Латвии обратить внимание на замену счетчиков и качество обслуживания.

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