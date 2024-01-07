Общественное объединение микрорайонов Дзирциемс и Ильгюциемс сообщает в социальных сетях, что липа высотой 4,02 метра и окружностью ствола 1,3 метра была спилена с разрешения Департамента охраны природы.
Специалисты обнаружили, что одна из двух осей ствола большого дерева раскололась, что сделало обе оси нестабильными. У основания ствола дерева констатирована смерть. Оценив состояние дерева, был сделан вывод, что дерево опасно.
В Рижской думе пояснили агентству LETA, что спиленная липа была крупным деревом государственного значения, поэтому вырубку координировал и контролировал Департамент охраны природы.
В департаменте городского развития есть информация, что Департамент охраны природы дал добро на вырубку этого дерева, поэтому нет оснований полагать, что были нарушены правила вырубки деревьев.