По ее словам, в эти очень холодные выходные жители Латвии в целом вели себя разумно, и количество вызовов было немного меньше, чем обычно, однако были и вызовы, связанные непосредственно с холодами — случаи обморожения или переохлаждения организма.

Как отметила Букша, основная группу риска в холодную погоду -это пожилые люди, которые живут одни и не в состоянии позаботиться о себе, в том числе обогреть свое жилье. В выходные было несколько случаев, когда стариков находили умершими в своих домах, но медики не могут сказать, замерзли ли они насмерть или умерли из-за других проблем со здоровьем и позже были найдены в остывшем доме.