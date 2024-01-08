Следовало бы запретить и испорт, и транзит российского зерна, в понедельник, 8 января, сказал в интервью Латвийскому радио министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные").

Политик отметил, что уже много лет говорится о том, что работа как железных дорог, так и портов Латвии слишком зависит от перевалки российских грузов. "Сейчас мы находимся в ситуации, когда спустя почти 700 дней после начала полномасштабной войны России на Украине Латвия все еще снабжает Европу и мир российским зерном, с возможностью того, что это также зерно, украденное в Украине", — сказал Бришкенс.

Также министр сообщения проинформировал, что подготовил письмо, с которым обратится к своим коллегам в странах Балтии для обсуждения общей позиции по этому вопросу. "Это не тот вопрос, который Латвия может разрешить в одиночку. Нам нужно искать союзников — в данном случае коллег из стран Балтии и коллег из Финляндии", — добавил Бришкенс.

Как уже сообщалось, по данным Министерства земледелия, Латвия является вторым по величине импортером российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в ЕС после Испании.

Министерство земледелия констатирует, что за десять месяцев 2023 года страны ЕС импортировали из России продукцию на сумму 2,2 млрд евро, что на 10% больше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года и на 15% меньше по сравнению с периодом 2021 года.

В 2023 году Латвия импортировала с января по октябрь 12% от общей стоимости импорта ЕС из России, заняв второе место среди стран-членов ЕС. За соответствующий период Латвия импортировала российскую сельскохозяйственную и продовольственную продукцию на 280 миллионов евро, а Испания — на 281 миллион евро.

Запрет на импорт и транзит российского зерна может принести латвийским портовым и железнодорожным транспортным отраслям убытки в 100 миллионов евро (60 млн евро убытков придется на порты, 40 млн евро — на железную дорогу).

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