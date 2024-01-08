Даугавпилсская региональная больница начинает год с предварительными убытками в размере 5 млн евро, сообщает портал LSM. Таков баланс прошлого года, перешедший на текущий год.

Правда, больнице удалось начать год без налоговых долгов и погасить задолженность по зарплате работникам. Стабилизировать ситуацию помог аванс Национальной службы здравоохранения (NVD) в размере 2 миллионов евро, однако учреждение по-прежнему ищет решения для достижения стабильного денежного потока и ждет предложений по вхождению государства в состав учредителей.

Долг работникам погашен

"Нам нужно строить планы на будущее", — заявила председатель правления Даугавпилсской региональной больницы Инта Вайводе, сообщив, что в прошлую пятницу был подан проект на освоение средств Европейского союза в размере 3,2 млн евро, что позволило бы существенно улучшить внешний вид больницы и условия работы врачей. Здание старое, в его ремонт нужно вкладывать большие средства, а пока приходится локально "тушить пожары".

По словам Вайводе, Даугавпилсская региональная больница смогла претендовать на европейские средства благодаря принятым в конце прошлого года мерам и авансу в 2 миллиона евро, что позволило снять статус предприятия, испытывающего сложности. Удалось также выплатить зарплаты медикам.

"Эти 2 миллиона — треть ежемесячного финансирования на работу стационара. Это позволило нам оплатить текущие счета. В последний день года мы заплатили все налоги. Мы выплатили задержанную часть зарплаты за ноябрь", — сказала руководитель больницы.

Врач: нужна уверенность в будущем больницы

Заведующая отделом качества здравоохранения, детский врач Ивета Лиепа вошла в число тех 70% врачей больницы, которые в конце прошлого года согласились не получать часть зарплаты до начала нового года. "Это в интересах коллектива, я работаю здесь для больницы, и это более чем понятно. Ситуации бывают разные", — сказала Лиепа. Она согласна, что больнице необходим ремонт, а врачам нужна уверенность в том, что у больницы есть будущее.

"Больнице нужно привлечь очень много средств, чтобы на нее было приятно смотреть и пользоваться ею. Тут никакие инвестиции не будут лишними, и надежда у меня есть", — сказала врач.

Для больницы актуален и кадровый вопрос. Как заявил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, поддержку здесь оказывает Даугавпилсское самоуправление, владеющее 90% долей капитала больницы: "Даугавпилсская региональная больница была, есть и будет самым важным медицинским учреждением в Латгалии. Уже сейчас самоуправление поддерживает более 60 профильных программ для резидентов, а ежегодное финансирование для молодых врачей составляет около 300 000 евро".

Все еще в процессе реанимации

В начале прошлого года Даугавпилсской региональной больнице прогнозировали долг в размере 10 миллионов евро. С привлечением государственных финансов прогнозируемые убытки снизились до 7 млн, и благодаря выплаченному в конце прошлого года авансу в 2 миллиона больница начинает год с долгом в 5 млн и планами об увеличении бюджета. Однако это все еще "этап реанимации", говорит Вайводе, ведь список кредиторов никуда не делся, и "эти миллионы очень большие".

На данный момент больницу спас бы "чемодан" с 4-4,5 миллионами евро, чтобы оплатить все счета. Поэтому, несмотря на планы по освоению еврофондов, Даугавпилсская больница вынуждена жить в режиме жесткой экономии, даже при том, что ее бюджет в этом году будет больше.

Как рассказала Вайводе, сумма годового договора с NVD приближается к 50 миллионам евро, и это примерно на 8% или на 3,5 млн евро больше. "Но это не буквально деньги, которые лежат на счету. Эти деньги поступают через услугу, и их освоение тоже требует затрат -зарплаты, лекарства и все остальное. Мы остановили все большие ремонты, закупки товаров, не будем закупать новые технологии за собственные средства больницы. Мы не можем надеяться, что деньги откуда-то упадут. Они не свалятся из ниоткуда. Мы надеемся на поддержку государства", — сказала Вайводе.

"Нам нужен денежный поток, а на данный момент стабильного потока нет. Поэтому мы все еще ищем решения, и главное — вхождение Минздрава или государства в региональную больницу в качестве учредителя", — добавила она.

Неофициально в кулуарах госуправления обсуждается возможность национализации всех латвийских региональных больниц, но окончательное решение пока не предложено.

Даугавпилсская больница начала бить тревогу и говорить о грозящем ей банкротстве в начале сентября. В начале октября, сославшись на усталость, ушел с должности прежний ее руководитель Георгий Семенов. Временным руководителем больницы была назначена Ивета Вайводе.

Крупнейшим держателем капитала больницы является Даугавпилсское самоуправление, которому принадлежит почти 90% долей, однако город не вложил в больницу свои деньги, чтобы помочь разрешить ситуацию. В больнице запланирован аудит хозяйственной деятельности и финансов за 2022 и 2023 годы. Уже в ноябре временное правление предположило, что больница находится на грани банкротства не только из-за нехватки финансирования, но и из-за проблем в руководстве и организации труда. Планируется, что аудит продлится до весны.

В середине декабря в ходе переговоров с Даугавпилсским самоуправлением и Минздравом была достигнута концептуальная договоренность о том, что государство возьмет на себя часть капитала больницы.

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