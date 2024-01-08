Из-за сильного мороза в нескольких местах Риги прорвало водопроводные трубы, подтвердили агентству LETA в предприятии Rīgas ūdens.

Всего утром, в понедельник, 8 января, зафиксировано шесть аварий водопровода.

Одна из аварий произошла в Болдерае, на улице Гобас, 29. Там был зафиксирован утечка воды из 200-миллиметрового трубопровода. В результате под проезжей частью улицы размывался грунт. Сотрудники компании работают над устранением последствий аварии.

Как уже сообщалось, утро 8 января на большей части территории Латвии выдалось очень холодное -20 градусов, местами мороз достигал и 30 градусов. Ранним утром в центре Риги температура воздуха колебалась в районе -20 градусов, в аэропорту зафиксирован мороз до -27 градусов, что является самой низкой температурой воздуха в Латвии с 5 февраля 2012 года.

Оборот Rīgas ūdens в 2022 году составил 65,725 млн евро, что на 17,7% больше, чем в 2021 году, а прибыль компании снизилась на 6,4% и составила 5,161 млн евро.

При этом за девять месяцев прошлого года оборот предприятия составил 45,664 миллиона евро, а прибыль — 3,007 миллиона евро.

Rīgas ūdens предоставляет услуги городского водоснабжения в Риге, а также в нескольких пригородах — в

Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском краях.

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