В пятницу, 5 января, в здании Латвийского радио на Домской площади возникло задымление: сотрудники были эвакуированы, а вещание — прервано. Все закончилось благополучно, однако начался разбор полетов: как получилось так, что радио прервало вещание, хотя именно это средство массовой информации должно информировать общество непрерывно — в том числе, при возникновении чрезвычайной ситуации в стране?

"Неприемлемо, что в чрезвычайной ситуации на Латвийском радио не звучала хотя бы минимальная информация. Это прямая обязанность Совета по общественным электронным средствам массовой информации обеспечить, чтобы у общественных медиа был план действий в таких случаях", — заявил уже в пятницу президент страны Эдгар Ринкевич, который в 1993-1994 году сам работал журналистом Латвийского радио, специализируясь на вопросах политики и международных отношений.

В понедельник, 8 января, в 13.45, состоялась встреча президента Ринкевича с представителями Совета по общественным электронным средствам массовой информации (SEPLP). Вопрос о непрерывности деятельности общественных масс-медиа будет рассмотрен на заседании Совета национальной безопасности, сообщил после встречи советник президента по вопросам коммуникации Мартиньш Дрегерис.

"Доступность информации очень значима для безопасности и уверенности общества в сегодняшних условиях. Это не задача и обязанность, которую следует откладывать на потом", — заявил Ринкевич.

Сам SEPLP распространил пресс-релиз, в котором разъяснил свою позицию.

Совет признал, что 5 января из-за задымления в здании на Домской площади 8 в течение нескольких часов не осуществлялось вещание Латвийского радио.

5 и 8 января SEPLP заслушал объяснения и поручил подготовить письменные объяснения правлению Latvijas radio. Руководство радио должно, в том числе, обозначить, какими должны быть действия ответственных должностных лиц по обеспечению непрерывности деятельности при возникновении угрозы национальной безопасности, а также при возникновении иницидентов, не угрожающих все же безопасности страны. Также руководство Латвийского радио должно отчитаться о том, как собирается предотвращать инциденты в будущем.

Совет подчеркивает, что в соответствии с положениями национальных законов и правил, Latvijas Radio имеет утвержденный правлением план непрерывности деятельности, обеспечивающий работу в случае национальной угрозы. Но содержание плана представляет собой информацию ограниченного доступа.

Ознакомившись с ситуацией, SEPLP изначально пришел к выводу, что пятничное задымление в здании Латвийского радио представляло собой угрозу не государству, а инфраструктуре и работе радио из-за возникшей опасности пожара. Поэтому в первую очередь необходимо было позаботиться о безопасности сотрудников и посетителей радио, и это было сделано. Поэтому действия при принятии решений определялись инструкцией Латвийского радио по пожарной безопасности № 2 "План действий в случае пожара".

Также на протяжении всего инцидента была обеспечена передача сигнала и вещание, поэтому в эфире не было полной тишины и перерывов в вещании — то есть, как минимум звучала музыка. Информация о происшествии распространялась в социальных сетях и других масс-медиа.

В то же время SEPLP признал, что действия радио в этой ситуации не были достаточно оперативными и продуманными в контексте размещения сообщений о произошедшем в самом эфире.

SEPLP договорился с Латвийским радио повторно пересмотреть внутреннее нормативное регулирование, произвести оценку рисков, пересмотреть процедуры руководства кризисными ситуациями и дополнить алгоритмы действий по информированию общества даже в случае локальных инцидентов. Также необходимо повторно провести обучение работников, организовав практические занятия. Эти занятия должны включать в себя активацию плана кризисной коммуникации и информирование общества в такой ситуации с помощью предзначенного для этого программного обеспечения.

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