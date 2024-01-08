В понедельник, 8 января, в Рижском замке президент Латвии Эдгар Ринкевич встретился с омбудсменом Юрисом Янсонсом. В ходе встречи обсуждались прав детей, широкий круг гражданских и социальных прав. Также обмудсмен выразил поддержку законодательным инициативам президента.

Как сообщил советник президента по коммуникационным вопросам Мартиньш Дрегерис, во время встречи Юрис Янсонс рассказал президенту о планах на 2024 год, актуальных и тематических приоритетах. В свою очередь, Эдгар Ринкевич выразил удовлетворение в связи с тем, что Бюро омбудсмена поддержало его законодательныфе инициативы.

Напомним, что президент инициировал внесение изменений в законодательство, предусматривающих, что у руководителей самоуправлений должны быть с 2025 года допуски к государственной тайне. Также Ринкевич подал в Сейм законопроект, предполагающий, что у администрации школ должно быть право досматривать личные вещи учащихся в ситуациях, когда необходимо предотвратить непосредственную опасность.

"Работа омбудсмена по осуществлению контроля за соблюдением прав человека и принципа надлежащего управления и просвещения общества, укрепляет общее верховенство закона и справедливость в стране", — сказал президент страны по итогам встречи.

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