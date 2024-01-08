Швеция намерена направить в Латвию в составе сил союзников боевых групп НАТО контингент размером с батальон, заявил в соцсети "X" (бывший Twitter) министр обороны Латвии Андрис Спрудс ("Прогрессивные") со ссылкой на слова премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.

"Мы удовлетворены этим важным решением, которое наряду с предстоящим принятием Швеции в НАТО станет важным вкладом в укрепление региональной безопасности и обороны Латвии", — заявил Спрудс, который сейчас принимает участие в шведской конференции по национальной обороне "Общество и оборона" в Селене.

Zviedrijas premjers Ulf Kristersson @SwedishPM ir paziņojis par Zviedrijas nodomu nosūtīt uz Latviju bataljona lieluma kontingentu NATO kaujas grupu sabiedroto spēku sastāvā!

Esam gandarīti par šo nozīmīgo lēmumu, kas līdz ar gaidāmo Zviedrijas uzņemšanu NATO kļūs par būtisku… — Andris Spruds (@AndrisSpruds) January 8, 2024

Многонациональную боевую группу в Латвии возглавляет Канада, ее составляют более 1700 военнослужащих из 11 стран: Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Северной Македонии.

В соответствии с принятыми 29 июня прошлого года на саммите НАТО в Мадриде решениями министры обороны Латвии и Канады подписали декларацию об укреплении и дальнейшем расширении боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии до уровня бригады.

Швеция подала заявку на членство в альянсе вместе с Финляндией после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале прошлого года. Финляндия вступила в альянс в апреле.

Турция воспрепятствовала присоединению Швеции к НАТО, обвинив эту страну в слишком терпимом отношении к лицам и группам, которые Анкара считает угрозой своей безопасности или соучастниками попытки государственного переворота 2016 года.

Парламент Турции проголосует за принятие Швеции в НАТО, предположительно, только в середине января, сообщили в конце прошлого года новостному агентству AFP источники в парламенте.

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