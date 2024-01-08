Швеция намерена направить в Латвию в составе сил союзников боевых групп НАТО контингент размером с батальон, заявил в соцсети "X" (бывший Twitter) министр обороны Латвии Андрис Спрудс ("Прогрессивные") со ссылкой на слова премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.
"Мы удовлетворены этим важным решением, которое наряду с предстоящим принятием Швеции в НАТО станет важным вкладом в укрепление региональной безопасности и обороны Латвии", — заявил Спрудс, который сейчас принимает участие в шведской конференции по национальной обороне "Общество и оборона" в Селене.
Многонациональную боевую группу в Латвии возглавляет Канада, ее составляют более 1700 военнослужащих из 11 стран: Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Северной Македонии.
В соответствии с принятыми 29 июня прошлого года на саммите НАТО в Мадриде решениями министры обороны Латвии и Канады подписали декларацию об укреплении и дальнейшем расширении боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии до уровня бригады.
Швеция подала заявку на членство в альянсе вместе с Финляндией после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале прошлого года. Финляндия вступила в альянс в апреле.
Турция воспрепятствовала присоединению Швеции к НАТО, обвинив эту страну в слишком терпимом отношении к лицам и группам, которые Анкара считает угрозой своей безопасности или соучастниками попытки государственного переворота 2016 года.
Парламент Турции проголосует за принятие Швеции в НАТО, предположительно, только в середине января, сообщили в конце прошлого года новостному агентству AFP источники в парламенте.