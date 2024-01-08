Вероятность военного конфликта между Российской Федерацией и НАТО не исключена, однако пока Латвия к такому сценарию абсолютно не готова. Об этом в эфире программы Латвийского радио 4 "Открытый разговор" заявил полковник в отставке, эксперт по безопасности, преподаватель Балтийской Международной академии Раймонд Рубловскис.

"Люди должны дать себе отчет, что, к сожалению, мы не может 100-процентно гарантировать, что никаких боевых действий не будет. Я сейчас не говорю про Латвию и Россию. Я говорю про НАТО и Российскую Федерацию, про какие-то возможные конфликты в будущем. Это на 100% исключить невозможно", — цитирует эксперта по безопасности Rus.LSM.

Он подчеркнул, что Латвия, как член НАТО, должна не только надеяться на помощь союзников, но и обязана укреплять собственную армию. При этом он Рубловскис считает, что на данный момент Латвия не готова к подобным угрозам. Полковник в отставке указал на то, что заграждение на восточной границе до сих пор не готово, а укрепление оборонного потенциала требует времени. Он также подчеркнул, что в стране существуют проблемы в нескольких сферах, в том числе в здравоохранении, образовании и сфере внутренних дел, а значит нельзя говорить о готовности всей системы.

"Готова должна быть вся система. Не только Вооруженные силы, не только Госполиция, но вообще вся государственная система. Чтобы был сценарий, согласно которому все бы действовали", — отметил Рубловскис.

По его словам, мало инвестировать только в Вооруженные силы, нужно активно развивать органы внутренней безопасности. Рубловскис добавил, что в Латвии долгое время в сфере обороны и безопасности ответственные ведомства возглавляли люди без соответствующего опыта. Эксперт назвал эту «катастрофой» в условиях военного времени.

"В военное время вам нужно решать вопросы за доли секунды: отдавать приказы, контролировать их, понимать, как ситуация может развиваться. Если человек не компетентен, то, извините, это катастрофа",

— сказал полковник в отставке.

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