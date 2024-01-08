Чтобы санкции были эффективными, запрет на импорт зерна из России должен быть установлен на уровне Европейского союза (ЕС), заявил сегодня после заседания коалиции министр экономики Виктор Валайнис.

Министр подчеркнул, что все санкции, в том числе национальные, должны быть максимально эффективными. По мнению Валайниса, необходимо продолжать работу, начатую правительством, министрами земледелия и сообщения, чтобы поднять эти вопросы на европейском уровне.

"Если мы хотим добиться эффективного результата, нужно добиться введения таких санкций по всему ЕС", - сказал политик.

Премьер-министр Эвика Силиня выпустила резолюцию по обобщению информации об импорте зерновых из России. Премьер-министр отметила, что необходимо дождаться оценки объема зерна, который сейчас поступает в Латвию из России, информации, не является ли это зерно в том числе украинским, и подсчета убытков.

Но это вопрос не только денег, подчеркнула Силиня, добавив, что Латвия вместе с другими странами ЕС обязалась поставлять продовольствие африканским странам.

При этом премьер-министр отметила, что Кабинет министров принял решение по позиции министра земледелия на заседании ЕС о выражении Латвией поддержки запрета на импорт российского зерна.

Как сообщалось, в прошлом году по сравнению с 2022 годом Латвия импортировала из России на 200 000 тонн больше продовольственного зерна, сообщила агентству ЛЕТА директор департамента пограничного контроля Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Ивета Шице-Треде.

Она отметила, что в 2023 году через латвийские пограничные пункты из России в Европейский союз (ЕС) ввезено более 535 000 тонн зерновых продуктов, в том числе 122 000 тонн в декабре. Это почти на 200 000 тонн больше по сравнению с 337 000 тонн зерновых продуктов, ввезенных из России в ЕС годом ранее.

В то же время представитель ПВС добавила, что в 2023 году в этой группе товаров не было выявлено ни одной несоответствующей партии.

Она напомнила, что ПВС не располагает информацией о том, сколько импортированных зерновых продуктов, изначально предназначенных для латвийских получателей, осталось в Латвии и сколько было экспортировано в другие страны ЕС.

Ранее сообщалось, что, по данным Министерства земледелия, Латвия является вторым после Испании крупнейшим импортером российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в ЕС.

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