В конце декабря уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 5,7% от числа экономически активного населения, что на 0,3 процентных пункта больше, чем в конце ноября, но на 0,4 процентных пункта меньше, чем в конце 2022 года, свидетельствует информация, обнародованная Государственным агентством занятости (NVA).

К концу декабря 2023 года в NVA было зарегистрировано в общей сложности 50 344 безработных, что на 2160 больше, чем месяцем ранее, когда в агентстве было зарегистрировано 48 184 безработных, однако на 3192 меньше, чем в конце 2022 года, когда в агентстве было зарегистрировано 53 536 безработных.

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце 2023 года по-прежнему был в Рижском регионе и составлял 4,3% от числа экономически активного населения, что на 0,1 процентного пункта больше, чем месяцем ранее, а самый высокий уровень зарегистрированной безработицы сохранился в Латгальском регионе — 11% (+0,2 процентного пункта).

Наиболее ощутимо в декабре уровень безработицы вырос в Курземе — на 0,7 процентного пункта, достигнув к концу месяца 6,2% от численности экономически активного населения.

В то же время уровень безработицы в Видземе в конце декабря составил 5,9% от числа экономически активного населения, что на 0,3 процентного пункта больше, чем месяцем ранее, а в Земгале — 5,5%, что по сравнению с концом ноября больше на 0,4 процентного пункта.

В Риге уровень зарегистрированной безработицы в декабре не изменился и к концу месяца составил 4,2% от численности экономически активного населения.

При этом за год, то есть по сравнению с концом 2022 года, уровень зарегистрированной безработицы во всех регионах Латвии снизился.

В том числе в Риге и Рижском регионе уровень безработицы за год сократился на 0,1 процентного пункта, в Курземе — на 0,3 процентного пункта, в Видземе и Земгале — на 0,6 процентного пункта, а в Латгале — на 1,8 процентного пункта.

В конце 2022 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 6,1% от численности экономически активного населения.

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