Как минимум на трех вызовах в день работники Службы неотложной медицинской помощи (NPMD) сталкиваются с физической или вербальной агрессией со стороны пациентов, сказала в интервью программе "900 секунд" телеканала директор NMPD Лиене Ципуле.

Ципуле признала, что агрессия против медиков является актуальной проблемой во всем мире, и служба с уже многое сделала, думая о том, как защитить своих сотрудников от агрессии. Следует учитывать и то, что врач, чувствующий себя неуверенно во время вызова, конечно, не сможет оказать столь качественную помощь, как при работе в адекватных условиях.

На вопрос, какие предлагаются решения по повышению безопасности медиков во время вызовов, директор NPMD ответила, что, во-первых, это может быть обеспечение средствами индивидуальной самообороны. Например, баллончики с газом раздражающего действия, которыми медик может воспользоваться. в случаях крайней необходимости. Ципуле напомнила, что год назад один из сотрудников NPMD получил ножевое ранение во время разговора, который велся в уединенном месте.

Во-вторых, врачей можно было бы обучить тому, как более эффективно избегать проявлений агрессии в общении, отметил Ципуле.

В-третьих, медиков можно было бф оснастить нательными камерами, которые полицейские уже используют в своей работе. Глава NPMD пояснила, что такие камеры смогут не только фиксировать агрессию пациента и дадут возможность использовать отснятый материал в качестве доказательств, но и снизят агрессию превентивно — зная, что ведется съемка, потенциальный обидчик побоится действовать.

Ципуле также напомнила, что сотрудники NMPD, включая руководство, до сих пор не получают оплачиваемую работодателем медицинскую страховку, правда, в ближайшем будущем ситуация изменится.

"Это один из вопросов, который будет очень важен в этом году. Мы начали разрабатывать решения и расчеты для того, чтобы внедрить такое страховое решение или доступность медицинских услуг специально для медиков нашей службы", — сказала Лиене Ципуле.

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