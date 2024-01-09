В Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) больше всего вакансий в Риге, при этом в регионах проблем с привлечением сотрудников нет — медики даже стоят в очереди, чтобы получить работу, рассказала в передаче TV3 "900 секунд" директор NMPD Лиене Ципуле.

В службе сейчас более 200 вакансий, и это очень много, однако по сравнению с ситуацией несколько лет назад это значительно лучше, сказала Ципуле.

По ее словам, в последнее время растет интерес к медицинскому образованию — многие хотят стать помощниками врачей, и это позволяет надеяться, что в будущем NMPD решит проблему нехватки кадров.

По словам Ципуле, служба сейчас много думает об улучшении условий труда, что также могло бы мотивировать людей устраиваться на работу в скорую помощь.

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