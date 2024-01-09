При въезде в Юрмалу со стороны Риги справа перед Лиелупским мостом в Бражциемсе расположен живописный сосновый лес, который городская дума планирует превратить в кладбище. Если такое решение примут, то первое, что увидят люди, въезжая в Юрмалу на машине, будет кладбище и труба потенциального крематория, пишет портал Jauns.lv. Жители Приедайне протестуют против такого решения, но проблема кладбищ в Юрмале действительно назрела — свободных мест для захоронения на действующих кладбищах скоро не останется.

Проблема возникла давно, в 2018 году ею даже занимался Государственный контроль, который провел ревизию законности и целесообразности действий Юрмальской думы по управлению кладбищами.

Эти сложные юрмальские кладбища



В Юрмале четыре муниципальных кладбища: в Яундубулты, в Слоке, в Кемери и Новое (Слокское Лесное). Юрмала управляет также частью кладбища Бебербекю в Бабитской волости. На момент проверки ежегодно на юрмальских кладбищах хоронили в среднем 400-450 умерших. Есть еще три кладбища, принадлежащие лютеранской церкви в Юрмале — в Яундубулты, Асари и Лиелупе, но количество новых захоронений на них относительно невелико.

Как заявил в свое время директор муниципального предприятия Jūrmalas kapi Гунтар Ласис, создать новое кладбище в Юрмале очень сложно, и это определяется несколькими факторами: близостью реки и моря, грунтовыми водами, дюнами и рельефом местности.

Более пяти лет назад была запланирована новая кладбищенская территория напротив существующего Лесного кладбища — в квартале между улицами Вейденбаума, Межмалас и Гулбью, между Валтери и Слокой (вся эта территория — лес).

Однако с учетом возражений местных жителей (против кладбища в охраняемой зоне, рядом с жилыми домами и т.п.) в 2018 году Юрмальская городская дума приостановила план развития этой территории, заявив, что новые места для захоронений нужно искать на уже действующих кладбищах, а в будущем для нового кладбища будет подыскиваться другая территория.

Снова сотни протестующих



Красным отмечена планируемая территория кладбища в Приедайне.

И вот этот момент настал — самоуправление нашло другую территорию для нового кладбища: сосновый лес в Приедайне (Бражциемс). Более 450 местных жителей подписали письмо протеста против строительства кладбища на этом месте. Их аргументы сводятся к тому, что новое кладбище будет располагаться слишком близко к жилым домам, что резко снизит стоимость недвижимости. Кроме того, будет ликвидировано традиционное место прогулок и отдыха местных жителей. Также жители обеспокоены сохранностью природы, старых деревьев и тем, что произойдет с обитающими в лесу животными — птицами, лисами, косулями: "Приедайнский лес — живописное, спокойное место, куда едут отдыхать люди со всей Юрмалы, Салиены и Пиньки, кроме того, в Латвии не принято собирать ягоды, грибы, заниматься спортом и гулять возле и вокруг кладбищ". Не забыт и моральный аспект -жителям улицы Бабитес придется регулярно смотреть на похоронные процессии.

Впрочем, местные активисты не только протестуют, но и предлагают решение — новое кладбище в Кемери, у границы с Тукумсским краем, как совместный проект двух самоуправлений, потому что новых мест для захоронения не хватает и в Тукумсе.

Труба крематория на въезде в город



Однако наибольшее возмущение людей вызывает все же намерение построить на территории кладбища крематорий. Пока не решено, кто его будет строить и насколько большой, но в проекте детальной планировки "Priеdaines kapi" место для него предусмотрено.

Строительство крематория планировалось и в проекте нового Слокского кладбища, предложенном более пяти лет назад. Тогда юрмальчане подсчитали, что ежегодно умирают до 700 горожан, а кремацию выбирают родственники каждого только третьего умершего, поэтому крематорий городу не нужен. По словам местной активистки Антры, крематорий будет рентабелен только в том случае, если он будет работать непрерывно, а это значит, что Юрмала превратится в центр "похоронного туризма": "Кладбище и крематорий как визитная карточка Юрмалы при въезде со стороны Риги? Этого ли мы хотим для курортного города? На данный момент наша визитная карточка — море, сосны, свежий воздух и покой".

Пока Юрмальская городская дума не комментирует протесты жителей против Приедайнского кладбища. В ответе местным жителям сообщается лишь, что 29 ноября 2022 года в думе создана рабочая группа под руководством тогдашнего заместителя председателя, а ныне мэра Риты Спроге, для оценки возможностей расширения кладбищенских территорий. Спустя год началась разработка детальной планировки, которая будет вынесена на общественное обсуждение после того, как будет завершена.

"Все там будем"



Тем временем в социальных сетях не утихают страсти вокруг проекта. Вот несколько постов:

Гундега Микелсоне: "Я призываю не подписываться против создания кладбища в Приедайне. Давайте не будем игнорировать тот факт, что когда-нибудь оно может пригодиться каждому из нас. Почему мы слушаем новых жителей поселка Бражу, которые выступают против кладбища? В таком случае мы должны были бы протестовать против затрудненного доступа к реке Лиелупе рядом с их домами!"

Гинта Головска: "Мы против кладбища, потому что никто не хочет смотреть на кладбище из своих окон".

Криста Клинцане: "Однозначно рекомендую подписываться против кладбища в Приедайне! Лучше придерживаться первоначального плана по расширению кладбища в Слоке. Жители протестовали против этой идеи, потому что это якобы лишит их леса, в котором они гуляют. На самом деле это не так — тот лес весь зарос кустарником. А у нас в Приедайне прекрасный лес, куда ездит вся Юрмала".

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram