До 15 января директор Центра государственного языка задание должен дать оценку нынешней ситуации и подготовить предложения о внесении поправок в правовые акты и изменениях их применения чтобы обеспечить использование английского и иных официальных языков ЕС языков параллельно с госязыком на объектах туристической инфраструктуры — в том числе, в общественном транспорте, курсирующем в аэропорт "Рига". Такое распоряжение отдала министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство").

В Министерстве юстиции агенству LETA сообщили, что министр ждет от Центра госязыка объяснений по поводу использования иностранных языков в местах, где одновременно собирается много туристов.

Как сообщал на днях KasJauns со ссылкой на программу 360TV ZIŅneši, предприятие Rīgas satiksme хочет размещать в 22-м автобусе, курсирующем между центром Риги и аэропортом, информацию на английском языке — письменную и (или) аудио. С такой просьбой предприятие обратилось в Центр госязыка, но получило отказ. Если Rīgas satiksme разместит информацию на иностранном языке — то, согласно действующему регулированию, получит штраф.

В самом аэропорту ограничить использование иностранных языков невозможно — там действуют международные правила, а вот в общественном транспорте нужно соблюдать действующий в государстве закон.

В свою очередь, Инесе Либиня-Эгнере указала, что Латвия является частью ЕС и Шенгенской зоны. В Латвию ежегодно прибывают более миллиона иностранных туристов и гостей, организуются спортивные и культурные мероприятия европейского и мирового масштаба. Недопустимо, чтобы из-за отсутствия информации Латвия лишилась прибыли от туризма. Поэтому министр дала Центру госязыка распоряжение оценить интерпретацию существующих нормативных актов об использовании иностранных языков в туристической отрасли. При этом участь, что правовое регулирование использования государственного языка должно защищать и права на получение информации на английском или иных официальных языках ЕС непрямых целевых групп — туристов из других стран.

До 31 января Центр госязыка должен подать Минюсту расширеное объяснение и предложения совершенствования регулирования использования языков ЕС в публичных местах. Речь идет об объектах транспортной инфраструктуры международного и регионального значения, а также о возможности туристов получать как минимум основную информацию, услуги первой необходимости на языках ЕС в городском пространстве, во время проведения международных мероприятий.

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