Во вторник, 9 января, правительство Эвики Силини ("Новое Единство") приняло к сведению информационный доклад Министерства внутренних дел (МВД) "О дальнейших действиях по вопросу убежищ". Доклад был заслушан за закрытыми дверями, официально объявлено, что он предусматривает дальнейшие действия отраслевых министерств, самоуправлений и других учреждений в соответствующей сфере.

Правительство сделало вывод: в целях осуществления приспособления существующих сооружений под нужды убежищ и строительства новых убежищ, необходимо уточнить нормативную базу. Также необходимо выявить и оценить, какие сооружения в государственных и муниципальных объектах недвижимости, общественных зданиях и многоквартирных домах, расположенных в городских районах, можно приспособить под эти нужды.

Доклад предусматривает, что в этих целях МВД будет сотрудничать с Министерством экономики, Бюро госконтроля за строительством, Рижским Техническим университетом, Министерством здравоохранения, Министерством охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM), Министерством образования и науки, Министерством благосостояния. К 1 марта этого года должны быть подготовлены рекомендации по минимальным техническим требованиям к пригодности помещений или групп помещений (подвалы, подземные паркинги и так далее) в зданиях для организации убежищ.

К 1 мая этого года МВД в сотрудничестве с Министерством финансов, Министерством экономики и VARAM должно предложить возможные решения по созданию убежищ и финансированию этого процесса.

К 31 мая этого года МВД должно подготовить, а министр внутренних дел подать на рассмотрение правительства поправки к Закону "О гражданской обороне и управлении в случае катастрофы".

До 30 ноября этого года Министерство экономики должно внести на рассмотрение правительства проекта строительных нормативов убежищ.

После того, как в законодательство о гражданской обороне и управлении в случае катастрофы будут внесены поправки, ответственные учреждения должны будут оценить, в каких объектах государственной и муниципальной собственности, общественных зданиях и многоквартирных домах, находящихся в городах, можно оборудовать убежища.

"Рассмотренный сегодня доклад предусматривает разработку ряда нормативных актов, что навести порядок в вопрос с убежищами. Однако это требует времени — пока документы будут разработаны и можно будет перейти к практическим действиям. Поэтому сегодня мы решили, что дополнительно кроме упомянутой разработки нормативов, МВД в сотрудничестве с другими министерствами, во-первых,до 1 марта этого года подготовит главные рекомендации, чтобы была возможность приспосабливать места, где можно укрыться. Во-вторых, будут изыскиваться возможности, как государство могло бы финансово поддерживать и содействовать реализации инициатив, опирающихся на принцип добровольности", — сказал после заседания правительства министр внутренних дел Рихардс Козловскис ("Новое Единство").

Сейчас в Латвии примерно 29 000 зданий, которые можно было бы приспособить под места, в которых можно укрыться в случае угрозы, сообщило также МВД.

Как уже сообщалось, что вопрос об убежищах (в том числе — о бомбоубежищах) был поднят в связи с геополитической ситуацией — военным вторжения России в Украину. То, что совершенствование системы гражданской обороны и укрепление внутренней безопасности является приоритетом для государства, неоднократно подчеркивал президент Латвии Эдгар Ринкевич.

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