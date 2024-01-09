Рижский Центр жителей микрорайонов в этом году начнет устанавливать новые навесы в местах уличной торговли, организованных самоуправлением.

В этом году планируется установить 22 новых торговых модуля в Зиепниекалнсе, Даугавгриве, Межциемсе, на Брасе, Саркандаугаве, в Милгрависе и на Югле.

Сейчас для торговцев на муниципальных уличных торговых площадках есть разные решения — где то просто столы, где-то столы с навесами. Во многих местах эти конструкции старые и имеют неприглядный вид. Чтобы сделать уличные торговые точки более привлекательными и функциональными, Центр жителей микрорайонов разработал новые решения. Автор дизайна новых модулей — архитектор Том Кампарс.

Во всех случаях это будут торговые места с крышей и стенами, защищающими от дождя, ветра и солнца, но в разных конфигурациях. Для каждого модуля предусмотрены функциональные элементы, позволяющие приспособить конструкцию для конкретных товаров.

Фото: Rīgas dome

Согласно договору, новые модули должны быть изготовлены до середины марта, а сроки их установки зависят от погоды. В течение трех лет планируется установить 64 конструкции.

Для торговцев размер муниципальной пошлины за использование торгового модуля не изменится. Физические лица могут продавать самостоятельно собранные дары природы (ягоды, грибы, полевые цветы) без регистрации хозяйственной деятельности, если годовой доход от такой торговли не превышает 3000 евро. В этом случае плата за использование торгового модуля составляет 2 евро в день. Такие торговцы имеют приоритет в случае, если на одну торговую точку претендует несколько человек.

Для субъектов хозяйственной деятельности, продающих чужие продукты, плата за использование торгового модуля составляет 10 евро в день. Если субъект хоздеятельности торгует пищевыми продуктами домашнего изготовления или ремесленник продает свои собственные изделия, пошлина составляет 2 евро в день. Торговцы, желающие продавать самостоятельно выращенные продовольственные или непродовольственные продукты, платят 4 евро в день, а для продукции пчеловодства пошлина составляет 6 евро в день.

Чтобы пользоваться муниципальными торговыми местами, нужно получить разрешение на организацию уличной торговли и уплатить пошлину. О том, как это сделать, можно узнать на портале riga.lv.

Фото: Rīgas dome

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