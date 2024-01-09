Почему от 25 тысяч граждан России с постоянным видом на жительство в Латвии знания госязыка требуют, а от других 6 тысяч — не требуют? А почему гражданам Беларуси язык сдавать не надо? Как прожившие всю жизнь в Латвии пенсионерки могут угрожать безопасности? Правда, что эти "бабушки" массово голосовали за Путина в 2018 году? Прошел первый день Конституционного суда (КС) по делу о соответствии Сатверсме принятых в сентябре 2022 года поправок к Закону об иммиграции, которые аннулировали постоянные ВНЖ гражданам России, бывшим (не)гражданам Латвии.

…В большом зале Конституционного суда — человек пятнадцать. Моя соседка по "зрительному ряду" — Светлана, одна из подателей исков. Шепотом рассказывает о себе: по профессии — бухгалтер, рижанка в третьем поколении, ее внуки — в пятом. Российское гражданство приняла в 2011 году: в период экономического кризиса начались проблемы с работой, а тут российский пенсионный женский возраст подошел — 55 лет.

"В то время президент Валдис Затлерс только съездил в Москву, где встречался с Медведевым и Путиным. Казалось, что между странами налаживаются мир и дружба. А потом вот оно как все обернулось". Светлана эмоциональным шепотом комментирует заседание. Ее реакция не оставляет сомнений: уровень владения языком у нее далеко не базовый. Подтверждает: в конце 90-х сдала на высший уровень, но под правила для ВНЖ ее сертификат негоден. Требуемый тест на А2 она прошла без проблем. Документы подала вовремя, но с несправедливостью решила не мириться — подала иск в Конституционный суд.

Фото: Māris Morkāns

Куда сложнее ситуация у ее дальней родственницы, рассказывает Светлана. "Она тоже никаких законов не нарушала. Тоже взяла гражданство России, ради пенсии. Потом ездила к дочке на Кипр, где сидела с внуками. Потратила 900 евро на курсы и пошлины, чтобы сдать языковой экзамен. Сдала. Оказалось, зря. Документы завернули, потому что она отсутствовала в Латвии больше 10 месяцев суммарно. Если язык можно выучить, то это не исправить задним числом" — рассуждает Светлана.

Эта ситуация не единична. Депутаты пересмотрели требование лишь в середине сентября прошлого года, с третьей порцией поправок Закона об иммиграции. Уже после того, как многие получили приглашение на выезд. "Пришлось ей, бедной, понервничать. Теперь идет рассмотрение документов и нельзя покидать Латвию", — заканчивает историю Светлана.

В чем заключаются поправки?

(Кто в курсе — эту часть могут смело пролистнуть.)

Изначально под принятые осенью 2022 года поправки к Закону об иммиграции попадали около 25 тысяч бывших неграждан Латвии, принявших после 2003 года гражданство России. Этим людям 2 сентября 2023 года аннулировали их постоянный ВНЖ Латвии. Чтобы получить новый статус постоянного жителя ЕС в Латвии, им надо было пройти ряд процедур. В том числе люди 15-75 лет должны были предъявить сертификат о знании латышского языка на категорию А2, выданный после 1 февраля 2001 года.

До сентября больше половины попыток сдать языковые тесты завершились неудачей. Депутаты предложили тем, кто все делал по правилам, дать ВНЖ на два года, чтобы они могли выучить язык и сдать экзамен. Остальным 3255 гражданам — покинуть Латвию или пытаться получить временный ВНЖ на других основаниях.

До конца ноября документы на временный ВНЖ подали 1344 человека, еще 904 выехали за внешнюю границу Латвии. Еще 1213 человек, которые не подавали никаких документов, должны покинуть Латвию.

Позиция заявителей: реверсные требования, неспокойная жизнь, массовое выдворение

Председатель суда Алдис Лавиньш приглашает высказаться заявителей по делу №. 2023-04-0106. Юрист Елизавета Кривцова представляет 25 граждан России, адвокат Инесе Никульцева — четырех жительниц Даугавпилса в "уважаемом возрасте", которые "положились на законы Латвии, действующие 20 лет".

Фото: Māris Morkāns

Юристы по очереди объясняют СУДУ свою позицию, приводя конкретные примеры из историй своих подзащитных, которые, по их мнению, пострадали от несоблюдения депутатами Сейма принципов добросовестного управления государством. Коротко их позиция сводится к нарушениям трех статей Сатверсме и одного пункта из протокола Европейской конвенции по правам человека.

Латвия — правовое демократическое государство, где нельзя применять закон в обратную сторону (1-я статья Конституции).

в Латвии у людей есть право на частную и семейную жизнь. Они планируют свою жизнь, в том числе старость. Если бы они знали о необходимости сдачи экзамена по языку, они бы сделали это скорее в 40 лет, а не в 65 (96-я статья).

В Латвии все равны перед законом, а поправку к Иммиграционному закону с тяжелыми последствиями применяют только к гражданам России. Но есть ведь и другие страны, которые ведут войны, где есть серьезные нарушения прав человека — почему к ним таких требований Латвия не ввела? (91-я статья)

4-я статья 4-го протокола Европейской конвенции по правам человека говорит о полном запрете на массовую высылку иностранцев. Под этим подразумевается любое ограничение их прав, цель которого — их выезд из страны, если к ним относятся как к группе, а не к индивидуальному лицу, чьи персональные угрозы оцениваются. "Это запрещено на основании негативного опыта 1-й и 2-й Мировых войн", — уточняет Кривцова.

Защитницы акцентируют, что за год поправки к Закону об иммиграции исправлялись трижды. И даже человек с юридическими знаниями не всегда мог понять, как действовать — что говорить о пожилых людях с требуемым уровнем языка А2. При этом представители учреждений, на которые возложили выполнение поправок, сигналили, что у них нет нужных мощностей и финансирования. Впрочем, деньги — четыре млн евро и люли в итоге нашлись. Но ценное время было упущено.

Даже те, кто все делал вовремя и по правилам, не знают своих перспектив — документы рассматривают до года. Они заполнили анкеты, назвав войну в Украине войной и осудив ее, как преступную, тем самым, попав под действие уголовного закона России. Если после этого ВНЖ им не дадут, ехать в страну гражданства будет опасно. Тысячи людей, которые что-то не успели подать в срок, потеряли право на получение пенсии, работы, медицинского и социального обслуживания.

В качестве примера того, что государство в поправках не учло множество нюансов, Кривцова и Никульцева приводят истории моряка и дальнобойщика, которые отсутствовали в Латвии дольше 12 месяцев за пять лет, что по прежним документам было законно, а для статуса постоянного жителя ЕС в Латвии или запроса нового ПМЖ — не годится. Получается реверсное требование — задним числом.

Позиция государства: риски безопасности, принуждение к интеграции, пока никого не выдворили

В первый день слушаний для дачи пояснений вызвали представителей Сейма, министерств внутренних дел и юстиции.

Сейм представлял замгоссекретаря МВД Вилнис Витолиньш, который с ходу задал вопрос: разве кто-то из подавших заявление в КС уже выдворен? Выяснилось, что никто. Из 1213 граждан России, которые должны в ближайшее время получить распоряжение на выезд, в КС никто не обратился. Представитель Сейма назвал перспективу массового выдворения гипотетической: по его словам, перед вручением распоряжения на выезд у каждого спросят его мнение и индивидуально оценят ситуацию.

Фото: Māris Morkāns

Витолиньш заверил суд, что у каждого есть право на апелляцию или продления срока пребывания до года по гуманным причинам в PMLP. За это время, если есть основания для оформления нового вида на жительство, надо действовать. В том числе, по его словам, получивший добро от PMLP гражданин РФ может выехать (по необходимости) и вернуться в Латвию, например, запросив визу.

По версии Витолиньша, даже изначальная редакция поправок от сентября 2022 года была вполне соразмерной: она не исключала возможности запроса любого вида на жительство и подачи апелляций на всех этапах. Апрельская и сентябрьская редакции еще больше облегчили процесс переоформления документов для граждан РФ.

По словам представителя Сейма, цель поправок — не выдворить человека, а "дать ему возможность переоценить свою связь с Латвией". Плюс государство оценит степень рисков от его дальнейшего пребывания в стране. Ведь исторически у Латвии есть множество причин не доверять России. Тут Витолиньш напомнил про оккупацию 40-х, вторжение в 2008 году в Грузию и аннексию Крыма. Также он отметил, что современная военная доктрина российского государства впрямую призывает защищать граждан РФ, где бы они не жили. Как это делает Россия, Латвия успела оценить. Поэтому риски для безопасности от граждан РФ, по его предположению, очевидны.

Требование языка возникло не случайно, поясняет Витолиньш, оно базовое для укрепления связи с Латвией и выхода из поля российской пропаганды (представители истцов уточняют, что пропаганда в Латвии уже не так доступна, зато есть большой выбор оппозиционных российских и русскоязычных СМИ Латвии). Уровень А2, по мнению Витолиньша, несложный. Чтобы освоить его с нуля требуется 240 часов — "это меньше, чем свободное время за месяц, за вычетом время на работу и сон. И в Латвии есть возможность получить все необходимые материалы для изучения языка".

Представители МВД и министерства юстиции тоже категорически отвергли возможное несоблюдение государством принципов добросовестного управления и нарушения прав человека и несоразмерность предъявленных требований. Риски в связи с развязанной Россией войной превышают по негативному влиянию строгость новых норм.

Вопросы суда: разное отношение к гражданам РФ, есть ли путинисты, война все меняет

После каждого выступления судьи активно задавали вопросы всем приглашенным докладчикам. Коротко пересказываем некоторые вопросы и ответы.

Фото: Māris Morkāns

Разве попавшие под поправки граждане РФ — не такие же иностранцы, как и все, а значит, должны удовлетворять общим нормам по постоянному ВНЖ? В том числе — по языку.

По мнению защиты, эти люди не въезжали в Латвию из другой страны и не получали новых ВНЖ. Они тут всегда жили. Им аннулировали уже выданные на законных основаниях ВНЖ, которые эти люди считали гарантией своего пребывания в стране. В расчете на это и строили жизнь. Да, язык знать важно, но раньше этого требования не предъявляли, а теперь, в пожилом возрасте надо срочным порядком учить язык.

Какие риски эти граждане РФ представляют для Латвии?

По мнению представителя Сейма, попавшие под поправки около 25 тысяч бывших (не)граждан Латвии добровольно и осознанно приняли гражданство РФ, хотя могли натурализоваться в Латвии. В этом их отличие от тех россиян, которые в России родились и переехали сюда по разным причинам. Кроме того, все граждане РФ стали объектом военной доктрины России, которая призывает их "защищать", где бы они не находились.

По мнению Кривцовой и Никульцевой, этот риск — теоретический, а оценивать его реальность можно только в индивидуальном порядке, рассматривая каждый ВНЖ до аннулирования. "Ну как мои четыре пенсионерки, которые большей частью сидят дома, создают риск государству?", — эмоционально воскликнула адвокат Никульцева.

В 2018 году, после оккупации Крыма, 67% живущих в Латвии избирателей, в том числе треть бывших неграждан Латвии, пришли проголосовать на выборах президента России — за Путина отдали голоса 93,6%. Как объясните? (Судья Яутрите Бриеде немного ошиблась, на выборы в том году пришло 20 765 человек из почти 40 тысяч живущих в Латвии граждан РФ).

Елизавета Кривцова призвала уважаемых судей не доверять результатам, объявленным российской избирательной комиссией. Впрочем, она не отрицает, что среди 25 тысяч поправших под поправки могут быть и сторонники Путина, их активность должны оценить службы госбезопасности Латвии. Адвокат Никульцева призвала разделять ответственность общества и конкретных людей. И привела сравнение: в Латвии почти все превышают скорость, но это не значит, что можно забрать права у любого без доказательств.

Фото: Māris Morkāns

Почему к одной многотысячной группе граждан России, бывших неграждан Латвии, нет никаких новых требований по ВНЖ, а к другой применили поправки и с них требуют сдачу языкового экзамена?

Правда, новые требования распространили только на граждан России, которые получали постоянный вид на жительство по нормам Иммиграционного закона, вступившего в силу в мае 2003 года — это чуть боле 25 тысяч человек.

Граждане России, которые получали постоянный ВНЖ раньше — по утратившему в 2003 году силу Закону "О въезде и нахождении в Латвийской Республике иностранцев и лиц без гражданства" — не подпадают под действие новых правил. Как пояснил Вилнис Витолиньш, Сейм счел, что эта группа российских граждан достаточно немногочисленна — около 6000 человек, причем из них лишь около тысячи активного возраста. Поэтому депутаты решили сконцентироваться только на второй группе.

Также немногочисленной признали и группу бывших неграждан Латвии, которые приняли гражданство других бывших стран СССР, в том числе Беларуси, которая считается страной-соагрессором. Их менее трех тысяч (2842). Их потенциальную угрозу оценили ниже, потому что российская доктрина к ним не относится, а языковые требования решили не предъявлять.

Что дальше?

Первый день слушаний растянулся далеко за рамки назначенного времени. До обеда в зрительных рядах отмечены представители партии "Согласие" Нил Ушаков и Регина Лочмеле, а также активистка из Даугавпилса Ольга Петкевич, которая привезла в столицу трех землячек. В перерыве они спешно покинули зал заседаний, чтобы успеть на поезд.

Фото: Māris Morkāns

Все участники имели возможность задать вопросы друг другу. Со слов представителей Сейма, Минюста и МВД вдруг выяснилось, что общие требования к попавшим под поправки Закона об иммиграции совершенно не исключали индивидуального подхода. Со слов уполномоченных персон, практически каждый имел возможность доходчиво объяснить Управлению гражданства и миграции (PMLP), почему он отсутствовал в стране дольше положенного, почему у него денег на содержание меньше положенного и даже… почему он не мог раньше выучить государственный язык, а теперь не может сдать его. И глава PMLP Майра Розе могла, оценив ситуацию, пойти навстречу.

Фото: Māris Morkāns

Что по этому поводу думает сама Майра Розе, суд и заявители смогут узнать уже в четверг 11 января. Вместе с ней свое видение ситуации приглашены огласить представитель Госцентра содержания образования, Центра Госязыка, омбудсмен и работающий в Европарламенте юрист Алексей Димитров. В свою очередь, 15 января, в КС выступят представители Латвии в международных институциях по правам человека и общества Baltic Human Rights Society. А на последний четвертый день слушаний назначены дебаты. Приговор - в середине февраля.

…По иронии судьбы, Конституционный суд расположен стена в стену с российским посольством, по другую сторону от которого алеет гигантский скалящий зубы портрет-череп Путина на фасаде Музее медицины. Через дорогу — украинская протестная экспозиция со всеми паролями и явками в адрес российского корабля. На что тут могут надеяться граждане РФ?

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