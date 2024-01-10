Предприятие Pasažieru vilciens со среды отменило несколько рейсов в направлении Слоки, говорится в опубликованной компанией информации.

Из-за влияния морозной погоды на техническое состояние новых электропоездов и здоровье машинистов предприятие Pasažieru vilciens отменило с 10 января рейсы Рига-Дубулты (18:24 — 18:59) и Дубулты-Рига (19:18-19:53). Также отменены ежедневные рейсы Рига-Слока (20:54 — 21:44) и Слока- Рига (22:18 — 23:08).

Как уже сообщалось, по той же причине эти же рейсы были отменены и во вторник, 9 января.

Напомним, что 15 декабря 2023 года предприятие Pasažieru vilciens вывело три новых электропоезда на маршруты в направлении Тукумса, Айзкраукле и Скулте, а 16 декабря новые электропоезда начали курсировать и в направлении Елгавы. Однако в поездах наблюдаются различные технические неполадки, в том числе как минимум в двух случаях аккумулятор новых электропоездов разрядился на станции, что не позволило поднять пантограф.

Первые два вагона новых электропоездов, изготовленных чешской компанией Škoda Vagonka, были доставлены в Ригу в июне 2022 года.

Каждый электропоезд состоит из четырех вагонов. Длина одного электропоезда составляет 109 метров. В каждом поезде есть места для 436 пассажиров и парковка для 454 пассажиров. В поездах предусмотрена одноуровневая посадка с приподнятых пассажирских платформ.

Первые два вагона новых электропоездов, произведенных чешской компанией Škoda Vagonka, были доставлены в Ригу в июне 2022 года.

Каждый электропоезд состоит из четырех вагонов. Длина одного электропоезда составляет 109 метров.

Общая стоимость проекта оценивается в 257,889 миллиона евро.

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