Акционерное общество "Pasažieru vilciens" (PV) до 4 марта сократит количество рейсов на 2%, или семь рейсов в день, сообщили представители компании.

В PV поясняют, что сокращение рейсов даст чешской компании Škoda Vagonka время обеспечить техническое состояние новых электропоездов, чтобы PV могла вернуть их на линию, снизив риски для пассажиров. В целом в Латвии в среднем в день выполняется 320 рейсов.

В компании уточняют, что будут отменены четыре рейса в направлении Тукумса и три рейса в направлении Скулте.

Среди них ежедневно в направлении Тукумса отменяются рейсы Рига (20:54) - Слока (21:44) и Слока (22:18) - Рига (23:08), а рейсы Рига (18:24) - Дубулты (18:59) и Дубулты (19:18) - Рига (19:53) отменены в будние дни.

В направлении Скулте в будние дни отменены рейсы Саулкрасты (5:29) - Рига (6:29), Рига (6:43) - Саулкрасты (7:43) и Саулкрасты (8:39) - Рига (9:43).

Если пассажиры уже приобрели билеты на рейсы, которые отменены, их можно будет использовать на другие рейсы, уточняыет предприятие.

Pasažieru vilciens поясняет, что возвращать на линии старые поезда RVR на данный момент неэффективно и экономически не оправдано, поскольку срок их действия истек, а инвестиции в его продление непропорциональны.

Председатель правления PV Роджерс Янис Григулис утверждает, что выполнение рейсов можно возобновить раньше, если Škoda Vagonka сможет своевременно обеспечить надежную работу поездов.

"Выбирая, какие рейсы отменить, мы смотрим, где меньше пассажиропотоков или где есть сравнительно близкая альтернатива другому рейсу поезда. Мы даем время производителю вагонов устранить проблемы, а также ожидаем, что Škoda Vagonka предоставит сопровождающих специалистов, чтобы предотвратить ситуации, когда поезд может полностью остановиться во время рейса", — отметил Григулис.

С 15 декабря 2023 года PV начала пассажирские перевозки тремя новыми электропоездами в направлении Тукумса, Айзкраукле и Скулте, а 16 декабря новые электропоезда начали курсировать и в направлении Елгавы. Однако в поездах Škoda обнаруживаются различные технические повреждения, в том числе как минимум в двух случаях на станции разрядился аккумулятор новых электропоездов.

Представители PV ранее поясняли, что компания может получить все 32 новых чешских электропоезда к середине 2024 года. Изначально планировалось, что Škoda Vagonka до конца 2023 года должна поставить на фотоэлектрические станции 23 электропоезда, а в 2024 году — девять электропоездов.

После получения всех новых электропоездов и начала их эксплуатации компания планирует ввести интервальное расписание на маршрутах электропоездов. Соответственно, в будние дни утром и вечером, в традиционно самое загруженное время, поезда будут ходить каждые 15–20 минут.

Каждый новый электропоезд состоит из четырех вагонов. Длина одного электропоезда составляет 109 метров. Каждый поезд рассчитан на 436 пассажиров и парковочные места на 454 пассажира. Поезда имеют одноуровневую посадку с надземных пассажирских платформ.

Общая стоимость всего проекта оценивается в 257,889 миллиона евро.

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